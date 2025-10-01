Een paar dagen na de WK wielrennen in Rwanda maakt het wielerpeloton zich al weer op voor het EK. Op de eerste dag was er gelijk Nederlands succes op de tijdrit voor vrouwen, al scheelde dat niet veel.

Het ging niet om het goud. Dat was op de individuele tijdrit voor wereldkampioene Marlen Reusser. De Zwitserse was de snelste op een glooiend parcours over 24 kilometer van Loriol-sur-Drôme naar Étoile-sur-Rhône in het Franse departement Drôme.

'Ik mocht niet klagen'

De 34-jarige Reusser noemde de wind haar grootste tegenstander. "Maar dat gold voor iedereen", vertelde ze in het flashinterview. Daarbij had ze een zware reis uit Rwanda achter de rug waar afgelopen week de wereldkampioenschappen plaatsvonden. "Ik wist niet hoe ik me zou voelen. Het was een gekke week in Rwanda en een enorme reis erna. Ik ben echt moe.''

Toch was de deelname van een andere wereldkampioen voor haar de reden om toch te starten in Frankrijk ''Toen ik hoorde dat Remco Evenepoel hier zou starten, die zelfs zondag nog een zware koers heeft gefietst, vond ik dat ik niet mocht klagen. Ik ben superblij dat ik mijn niveau heb kunnen vasthouden. Het is niet vanzelfsprekend." Het is de vierde Europese titel tijdrijden voor Reusser, waarmee ze de Nederlandse Ellen van Dijk evenaart.

Nederlands succes na bijzondere ontknoping

Reusser had 33 minuten en 6 seconden nodig en was daarmee de enige deelneemster met een gemiddelde van meer dan 43 kilometer per uur. De Noorse Mie Bjørndal Ottestad volgde op 49 seconden. Haar landgenote Katrine Aalerud werd aanvankelijk als winnares van het brons gegeven, maar de jury kwam daarop terug.

De bronzen plak was namelijk voor Mischa Bredewold. De 25-jarige Nederlandse renster bleek na goed rekenwerk twee tienden van een seconde sneller te zijn dan Aalerud. Hierdoor pakt de winnares van de Amstel Gold Race haar eerste medaille op een EK. Daar was ze nadat ze eerder mis leek te grijpen natuurlijk dolblij mee. "Toen hoorde ik opeens dat ik toch derde was. Beter zo dan andersom, maar het is wel een beetje sneu voor haar", vond ze.

'Uitzonderlijk talent'

Eerder op de dag greep een andere Nederlandse net naast de medailles op de tijdrit. Megan Arens kroonde zich in Rwanda nog tot wereldkampioene bij de junioren, maar kwam in Frankrijk niet verder dan de vierde plek. Toch was er vandaag wel heugelijk nieuws voor haar. Woensdag werd namelijk bekend gemaakt dat de achttienjarige renster een tweejarig contract tekent bij wielerploeg Picnic PostNL. Bij de aankondiging schrijft ploegleider Rudi Kemna: ''Megan komt binnen als eerstejaars, maar beschikt al over uitzonderlijk natuurlijk talent. Haar vermogen in de tijdritten springt eruit en daarnaast zien wij veel potentie voor klimmen.''