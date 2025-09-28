Koos Moerenhout is absoluut niet te spreken over de planning van de UCI. Het EK tijdrijden is zo kort op het WK wielrennen, dat de bondscoach van de Nederlanders spreekt van een 'belachelijke planning'.

De wegrit van het WK wielrennen in het Afrikaanse Rwanda werd zondag verreden en die werd gewonnen door Tadej Pogacar. Voor de tijdrijders is de planning nogal strak. Aanstaande woensdag wordt in Zuid-Frankrijk het EK tijdrijden verreden. Slechts drie dagen na de wegrit moeten sommige renners dus van Rwanda naar Frankrijk komen om zich daar voor te bereiden op het Europees Kampioenschap.

'Belachelijke planning'

Tegenover Wielerflits vertelt Moerenhout dat hij het absoluut niet eens is met deze indeling van de wedstrijden. De bondscoach van de Nederlanders spreekt van een 'belachelijke planning'. Moerenhout vertelt dat hij zelf, als alles meezit, één dag voor de tijdrit aan zal komen op bestemming. Hij voorspelt een enorme puzzel die gelegd moet worden, aangezien bijvoorbeeld de junioren weer op een andere plek rijden dan de senioren.

Kijkend naar de tijdrit staat Nederland aan de start met Daan Hoole en Dylan van Baarle. Vooral eerstgenoemde is een specialist op tijdritgebied. Zo won hij al een keer een tijdrit in de Giro d'Italia en werd hij de afgelopen twee jaar de Nederlands kampioen tijdrijden. Van Baarle won meerdere klassiekers als Parijs-Roubaix en Dwars door Vlaanderen, maar hij is geen tijdritspecialist.

EK wegrit

Tijdens de EK wegrit heeft Moerenhout meer renners tot zijn beschikking. Van Baarle en Hoole rijden ook de wegrit, net als Tibor del Grosso, Huub Artz, Menno Huising en Mathijs Paaschens. Andere kanshebbers die meedoen aan het EK zijn Remco Evenepoel, Mads Pedersen, Pogacar, Juan Ayuso en João Almeida. Vorig jaar was Tim Merlier de winnaar van het EK in Heusden-Zolder.