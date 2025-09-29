De Canadese Magdeleine Vallieres (24) werd afgelopen weekend verrassend wereldkampioene wielrennen. De renster onthulde na de race nog meer heuglijk nieuws, want ze bracht officieel naar buiten dat ze een relatie heeft met collega Cian Uijtdebroeks.

Vallieres was afgelopen weekend verrassend de winnares van het goud bij de WK wielrennen in Rwanda. De Canadese zette een uitstekende solo in en liet Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black en de Spaanse Mavi García achter zich op de laatste berg. Andere favorieten als Anna van der Breggen en Demi Vollering kwamen er niet meer aan te pas en konden Vallieres uiteindelijk niet meer bijhalen.

Relatie

Tegenover de Belgische krant Het Laatste Nieuws kon Uijtdebroeks zich niet meer inhouden na de zege van zijn vriendin in Rwanda. "Ja, ze is mijn vriendin. Dit zeker een heel mooi moment", vertelde de 22-jarige wielerbelofte over zijn relatie met Vallieres. De twee leerden elkaar kennen in Spanje. Vallieres woont daar in Girona en Uijtdebroeks komt regelmatig voor een trainingsstage in de Spaanse stad.

Uijtdebroeks wordt gezien als een van de grootste wielertalenten van België. De 22-jarige Belg reed in 2022 en 2023 voor BORA-Hansgrohe, maar twee jaar geleden tekende hij voor Visma | Lease a Bike. Uijtdebroeks startte al twee keer in de Vuelta d'España en één keer in de Giro d'Italia. Ook werd de Belg al eens zevende in het algemeen klassement van de Tirreno-Adriatico.

'Voor ons geen verrassing'

Tegenover Sporza liet Victor Campenaerts, teamgenoot van Uijtdebroeks, ook al weten dat Uijtdebroeks en Vallieres samen zijn. "Voor ons was de winnares van gisteren geen verrassing, want ze is de vriendin van Cian. Op trainingen reed ze al met ons mee en dat zag er indrukwekkend uit", zo vertelt Campenaerts voor de start van de wegrit voor de mannen in Rwanda. Die rit werd uiteindelijk gewonnen door Tadej Pogacar, die zijn wereldtitel prolongeerde in het Afrikaanse land.