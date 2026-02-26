Het wielersprookje van de voormalig Nederlandse wielrenploeg Unibet Rose Rockets leidt hen voorlopig nog niet tot de Tour de France. Het team, ooit opgericht door drie YouTubers, had goede hoop op een uitnodiging. Tourbaas Christian Prudhomme koos echter voor andere ploegen en komt nu met uitleg.

Het verhaal is een waar sprookje. Oud-wielrenner Bas Tietema richtte samen met vrienden Josse Wester en Devin van der Wiel een wielerploeg op, na het succes van hun YouTube-kanaal. Binnen enkele jaren werkte het team zich op tot het tweede niveau, maar de droom was van het begin af aan om deel te nemen aan de Tour de France.

Franse licentie

Daarvoor werd alles opzij gezet. De naam van Tietema verdween uit die van de ploeg, ten behoeve van extra sponsorinkomsten, en bovendien verruilde het team de Nederlandse vlag om met een Franse licentie te gaan rijden. Daarmee groeide de kans op deelname aan de grootste wielerronde op de wereld.

Om de kansen nog maar eens extra kracht bij te zetten, contracteerde Tietema en co een rits aan bekende namen. Onder meer topsprinter Dylan Groenewegen, die al zes etappes won in de Tour, en daarnaast ook Wout Poels en de Franse Victor Lafay, die in meerdere grote rondes al etappes pakten, kwamen het team versterken. Maar toen de wildcards eenmaal verdeeld werden, vielen de Rockets alsnog buiten de boot.

'Lange termijn'

Tour-directeur Prudhomme heeft daar uitleg voor gegeven. "Unibet Rose Rockets maakt het zeer duidelijk dat ze voor de lange termijn willen presteren", zo begint de Fransman in gespek met Eurosport. "Daarnaast hoor je ook dat elke keer als ze het over de Tour de France hebben, ze spreken over de lange termijn."

De uitsluiting betekent volgens de baas echter niet dat die er in de toekomst ook nooit gaat komen. " Dit is zeker geen definitieve uitsluiting", aldus Prudhomme. "We weten allemaal dat we ze bijvoorbeeld voor Parijs-Roubaix wel hebben geselecteerd. Daar waren ze zelfs vorig jaar al bij", besluit de Tour-directeur, die de deur voor de voormalig Nederlandse formatie dus op een kier houdt.

Giro d'Italia

Overigens gaan de Rockets dit seizoen alsnog hun debuut maken in een grote ronde. De blauwroze formatie kreeg namelijk wél een wildcard voor de Giro d'Italia. Op 8 mei staat de Grande Partenza gepland in Bulgarije. Voor Wout Poels de ideale kans om zijn trilogie te volmaken. Hij pakte al ritzegs in Frankrijk en Spanje, en droomt ervan dat kunstje in Italië nog eens over te doen.