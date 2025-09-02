In 2021 reed hij nog een aantal dagen in de bollentrui van de Tour de France, nu lonkt een roemloos afscheid. De 27-jarige Ide Schelling van Astana stopt aan het einde van dit seizoen als profwielrenner.

Schelling deed zijn onverwachte mededeling in de podcast De Grote Plaat, die oud-wielrenner John den Braber maakt met zanger Blaudzun. "Ik ben niet meer zo verliefd op het wereldje en het leven als dat ik eens was", is Schelling eerlijk. " Voor mij is dit een heel normale en logische keuze. Maar ik weet dat veel fans, mede-renners en wielervolgers dat niet zo zien", aldus de Nederlander, die bewust zijn openhartige verhaal wilde doen.

'Niet nadelig voor de sport, wel voor mij'

De wielersport heeft een enorme vlucht genomen de voorbije jaren. Meten is weten. De voeding wordt zorgvuldig afgewogen en het materiaal wordt alsmaar sneller en sneller. " Er is veel veranderd in het peloton sinds ik in 2020 prof werd. Al die veranderingen hebben er ook voor gezorgd dat het algehele niveau in het peloton zo’n vaart heeft genomen, dat ik soms voel dat ik niet meer mee kan doen", erkent Schelling.

" Het gaat heel de wedstrijd hard, van start tot finish. Daardoor heb ik het gevoel dat ik niet echt meer meedoe. Maar dat vind ik wel belangrijk", verzekert de 27-jarige Nederlander. Iedere wedstrijd is het vanaf het startsein koers. "Dat is niet nadelig voor de sport, maar wel voor mij", zegt Schelling.

Keuze al lang geleden gemaakt

Vorig jaar bij de Vuelta a España kwam Schelling tot de conclusie 'het is klaar'. "Ik reed er voor mijn doen geweldige nummertjes, maar ik werd er wel bij de eerste vijftien af getoeterd", blikt hij terug. "Toen werd het voor mij duidelijk. Dit wilde ik de komende vijf tot tien jaar niet meer doen", aldus Schelling, die naar eigen zeggen niet meer in het hedendaagse peloton past. " Als je niet als een monnik wilt leven voor deze sport, doe je niet meer mee."

Schelling wil namelijk een leven naast de sport en dat valt in het huidige klimaat niet te combineren. " Als je daar maar een aantal weken per jaar de tijd voor krijgt, dan vind ik dat persoonlijk te weinig. Dat is ook een reden geweest", stelt Schelling, die '100 procent' achter zijn keuze staat en wil uitvogelen wat hij leuk vindt in het leven.

Nieuwe droom

Schelling maakt het jaar nog af bij Astana en stort zich dan op een nieuw leven. " Ik houd van dingen maken met mijn handen. Graag zou ik wat beter willen worden in koken. En ik heb een nieuwe droom. De afgelopen jaren heb ik twee appartementen verbouwd. Daar heb ik heel veel plezier uit gehaald, om dat compleet om te gooien. Samen met mijn vriendin Hannah hebben we een prachtig 17e eeuws pand gekocht in Campdorà."