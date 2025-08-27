"Ons leven staat op zijn kop." Met die onheilspellende boodschap kwam voormalig baanwielrenster Elis Ligtlee in juli. Er was borstkanker geconstateerd bij de olympisch kampioene op de keirin van 2016. Afgelopen maandag volgde voor Ligtlee een loodzwaar moment.

Bij Ligtlee werd een agressieve vorm van borstkanker geconstateerd, met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en haar linkeroksel. Inmiddels is de voormalig baanwielrenster begonnen met chemotherapie. Daarbij hoort haarverlies, wat ze vorige week voor het eerst meemaakte. De emoties liepen hoog op bij Ligtlee.

'Ik leek wel een Teletubbie'

"Het is zo’n moment dat al vanaf de eerste dag door je hoofd spookt: ooit komt het, dat je je haar verliest", trapt Ligtlee haar emotionele post op Instagram af. Voor haar was dat moment begin deze week. "Een moment waarvan je weet dat het onvermijdelijk is zodra je hoort dat je aan de chemo moet. Toch schuif je het steeds een beetje voor je uit."

Dat lukte Ligtlee lang. Onder de douche raakten de eerste plukken los. Vervolgens ging het snel volgens haar. "Ik wilde heel graag het weekend nog doorkomen met mijn eigen haar", blikt ze terug. Ligtlee had alleen nog een knotje. "Iedere keer als ik een nieuwe maakte, bleef mijn haar gewoon rechtop staan.. ik leek wel een Teletubbie", schetst ze.

Maandag kwam het voor haar "onvermijdelijke moment". "Samen met mijn lieve vriendinnen, mijn moeder en mijn allerliefste man hebben we mijn haar eraf gehaald. Een moment vol dubbel gevoel: opluchting dat de pijn en jeuk voorbij waren, maar ook verdriet om het verlies van mijn vertrouwde haar. Het ging met een lach en een traan."

Prachtige woorden van haar zoontje

Ligtlee zegt dat ze nog niet "echt kaal kaal" is, al is het voor haar lastig om haarzelf te zien. De mooiste woorden kwamen van haar pas vierjarige zoontje Lio. "Hij giechelde een beetje en zei: 'Mama, het staat je mooi'. Hij ging daarna gewoon weer verder met zijn dingetje. Zo ontwapenend en puur."

Ligtlee sluit haar emotioneel beladen post hoopvol af: "We gaan weer strijden verder."

Olympisch kampioene

Ligtlee werd bekend door haar gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Dat deed ze op de keirin, haar favoriete onderdeel. Ze won ook zilver en tweemaal brons op de WK baanwielrennen. Daarnaast pakte ze drie keer goud, zilver én brons op de Europese kampioenschappen. In 2018 stopte ze.