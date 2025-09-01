De Vuelta heeft sinds donderdag een opvallende leider. Niet alleen omdat Torstein Træen verrassend in de rode trui staat, maar vooral omdat zijn verhaal groter is dan wielrennen alleen. De 30-jarige Noor vocht zich terug na een kankerdiagnose en staat nu ineens bovenaan in Spanje.

In Andorra kwam Træen in de zesde etappe als tweede binnen, net achter Jay Vine. Toch was híj de grote winnaar van de dag: de rode trui ging mee naar huis. Extra speciaal, want voor de Noor – woonachtig in Catalonië – voelde het alsof hij won in zijn eigen achtertuin. Het was het voorlopige hoogtepunt van een carrière die eerder nog flink op de tocht stond.

De schrik van zijn leven

Die rode trui is voor Træen veel meer dan een sportieve beloning. In 2022 kreeg hij na een koers te horen dat hij positief had getest bij een dopingcontrole. Niet op verboden middelen, maar omdat er iets niet goed zat in zijn lichaam. Aanvankelijk dacht hij nog dat het om een vergissing ging, maar een paar weken later volgde de diagnose: teelbalkanker. "In eerste instantie dacht ik: dit kan niet waar zijn. Een test die mijn sportcarrière moet beschermen, wijst ineens naar iets heel anders", vertelde hij eerder in gesprek met Wielerflits.

Træen moest een operatie ondergaan en miste een periode op de fiets. Toch verloor hij nooit de hoop op een terugkeer. Al in augustus dat jaar stond hij weer aan de start van zijn eerste koers. In de maanden daarna reed hij zelfs naar een razend knappe resultaten. "Het had veel slechter kunnen aflopen", blikte hij terug. "Dus ik koos ervoor om vooral dankbaar te zijn dat ik weer kon fietsen."

Humor als reddingsboei

Waar veel sporters mentaal instorten bij zo’n tegenslag, koos de Noor voor luchtigheid. "Ik zeg altijd dat dopingcontroles voor mij gratis kanker-checks zijn", grapte de klimmer van Bahrain Victorious. Het tekent zijn manier van omgaan met de situatie: humor als wapen. Ook nu nog relativeert hij snel en benadrukt hij dat er in het leven belangrijkere dingen zijn dan een slechte dag op de fiets.

Sinds die periode hanteert hij een simpel levensmotto: "Het kan altijd slechter." Voor iemand die kanker overwon, is dat geen loze kreet. Het helpt hem om wielrennen in perspectief te zien. "Ik geniet nu ook van de slechte momenten", liet hij weten. "Na alles wat gebeurd is, voelt elke koersdag als winst."

Strijden voor de rode trui

Zondag in de negende etappe naar Valdezcaray kwam de rode trui opnieuw onder druk te staan. Jonas Vingegaard viel aan en reed solo naar de ritzege, terwijl Træen moest zien te overleven. Hij verloor bijna twee minuten, maar wist de schade te beperken. Daarbij kreeg hij hulp van twee Visma-ploeggenoten van de Deen. "Het voelde een beetje alsof ze Jonas nog niet in het rood wilden hebben", lachte hij na afloop, waarmee hij fijntjes de strategie van Visma blootlegde.

Ondanks zijn huidige status is de toekomst van Træen nog allerminst zeker. Eindwinst in de Vuelta lijkt voor de Noor onhaalbaar, maar het belooft wel een interessant gevecht te worden hoe lang hij de leiderstrui kan behouden. Zijn contract bij Bahrain Victorious loopt bovendien af en voor 2026 heeft hij nog geen nieuwe verbintenis. Toch lijkt hij zich daar voorlopig weinig zorgen om te maken. Elke dag in het rood is voor hem een overwinning op zich.