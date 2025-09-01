De Vuelta a España is nog in volle gang, maar juist nú kiest topwielrenner Juan Ayuso voor een opvallende stap. Het 22-jarige Spaanse toptalent en UAE Team Emirates hebben besloten hun samenwerking vroegtijdig te beëindigen, ondanks een contract dat eigenlijk nog tot 2028 doorliep. De grote vraag: wat betekent dit voor de resterende etappes in deze ronde?

De ploeg maakte het nieuws bekend op de eerste rustdag van de Ronde van Spanje via een statement. Daarin liet ploegleider Mauro Gianetti weten dat beide partijen in goed overleg uit elkaar gaan. "Juan is een waardevol talent en we zijn dankbaar voor wat we samen hebben opgebouwd. Tegelijkertijd draait ons project om harmonie en een winnend team. We geloven dat dit voor beide partijen de beste beslissing is."

Verschil in visie

Volgens Gianetti lag de oorzaak in de manier waarop ploeg en renner de toekomst zagen. "We verschilden van mening over zijn ontwikkelingsplan en zijn rol binnen het team. Ons project is gebouwd op groepsharmonie. Als dat onder druk komt te staan, is het beter om eerlijk te zijn en vooruit te kijken", klinkt de Italiaan.

Ayuso sloot zich daar deels bij aan. "Ik wil het team bedanken voor de steun en de kansen die ze me de afgelopen jaren hebben gegeven. Ik heb hier geleerd en ben gegroeid. Maar ik voel dat het tijd is om een andere weg in te slaan", zei het grote wielertalent. Tot het eind van dit seizoen rijdt hij de koersen nog wel gewoon in het shirt van de ploeg.

Van wonderkind tot zorgenkind

De timing is opmerkelijk. Ayuso begon deze Vuelta nog als mede-kopman naast João Almeida. Zijn klassementsambities kon hij echter al vroeg laten varen. Daar tegenover stond een knappe ritzege vanuit de vroege vlucht, maar op andere dagen hing hij juist achteraan in de groep sprinters. Van een stabiele ronde was dus geen sprake en dat voedde de geruchten over spanningen binnen de ploeg.

Ayuso geldt al jaren als een van de grootste talenten van het Spaanse wielrennen. In 2022 eindigde hij als derde in de Vuelta, een jaar later werd hij vierde. Ook won hij etappes in de Giro en Tirreno-Adriatico en schreef hij de rondes van Baskenland en Catalonië op zijn naam. Toch liep de samenwerking met UAE niet altijd soepel. Hij moest opgeven in zowel de Tour (2024) als de Giro (2025) en voelde zich geregeld ondergesneeuwd door de vele kopmannen in de selectie.

Ayuso richt vizier op nieuwe ploeg

Volgens Spaanse media hoeft Ayuso zich geen zorgen te maken over zijn toekomst. Lidl-Trek zou hem dolgraag willen binnenhalen en ziet in hem een toekomstige kopman voor de grote rondes. Een overstap voor het seizoen van 2026 lijkt daarmee slechts een kwestie van tijd. In de resterende Vuelta lijkt de Spanjaard zich vooral te richten op dagsucces, want zijn klassementskansen zijn al vroeg in rook opgegaan.