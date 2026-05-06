Zijn palmares is er een waar veel renners alleen van kunnen dromen: een Tourrit, twee ritten in de Vuelta, een monument en twee zesde plekken in het eindklassement van een grote ronde. Ook was Wout Poels zes keer als meesterknecht van grote waarde bij de eindzege van een kopman in een grote ronde. Toch is de 38-jarige Limburger nog niet klaar. "Ik heb nog één laatste droom", vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

Unibet Rose Rockets stuntte afgelopen winter met het aantrekken van Poels. De klimmer moet met zijn ervaring de jongere renners verder helpen, maar krijgt ook de ruimte om voor eigen kansen te gaan. De ploeg van Bas Tietema kreeg een wildcard voor de Giro d’Italia en daar is Poels maar wat blij mee. "Ik heb nog een groot doel in mijn carrière en dat kan ik nu nastreven."

Poels won in 2011 zijn eerste Vuelta-etappe en verraste in 2016 vriend en vijand door Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam te schrijven. Zijn hoogtijdagen beleefde hij daarna vooral als meesterknecht van Tour de France-winnaars Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. Tot 2023. Dat jaar bewees de Limburger dat hij zelf nog altijd een koers kon afmaken: eerst door Wout van Aert te kloppen in een Tourrit, later door Remco Evenepoel te verschalken in de Vuelta. "Die zeges hebben me aan het denken gezet", vertelt Poels.

Laatste droom

Sindsdien is er toch iets gaan kriebelen bij Poels. "Ik was nooit echt bezig met het afvinken van etappezeges, maar toen ik er één won in de Tour en daarna ook één in de Vuelta, dacht ik wel: het zou toch echt mooi zijn als ik er ook één win in de Giro. Er zijn weinig renners die dat geflikt hebben. Als dat lukt, dan is de cirkel wel echt rond."

Poels is de Nederlander met de meeste grote rondes achter zijn naam. De teller staat voorafgaand aan de Giro op vijfentwintig en dat is ook een van de redenen waarom Tietema hem heeft gehaald. "Ik probeer zo goed mogelijk mijn ervaring over te brengen op de jongens, daar kijk ik echt wel naar uit. De meesten van hen hebben vijfentwintig grote rondes minder gereden", lacht de Limburger.

Parcours

Kansen lijken er genoeg te liggen, met veertien heuvel- en bergetappes in de Giro die op vrijdag 8 mei begint in Bulgarije. Toch heeft Poels nog geen specifieke rit voor ogen. "Ik heb geen cirkeltje om een etappe gezet, dat doe ik eigenlijk nooit. Er zijn meerdere scenario’s waarin ik kan winnen: vanuit de vlucht, met een steile beklimming op tien kilometer van de streep of in een sprint bergop. Het belangrijkste is dat de toprenners mij de ruimte geven. En dat ik zelf superbenen heb."

Dylan Groenewegen

Naast Poels haalde Unibet Rose Rockets nog een grote Nederlandse wielernaam binnen: Dylan Groenewegen. Zijn succesvolle voorjaar, met vier zeges, geeft de ploeg volgens Poels een flinke boost. "Dylan is al jarenlang een van de beste sprinters van het peloton. Door zijn overwinningen in het voorjaar worden de jongens om hem heen meegezogen. Dat ervaarde ik ook toen ik met Froome reed. Als je kopman successen boekt, kun je als ploeg op de een of andere manier toch net wat meer. Het zou me niks verbazen als Dylan een van de eerste ritten in de Giro wint."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover