Een nieuwe kanshebber voor het eindklassement in de Giro d'Italia heeft zich vlak voor de start van de grote ronde af moeten melden. Richard Carapaz, oud-winnaar van de rittenkoers, is niet fit genoeg om van start te gaan.

Carapaz was de absolute kopman van EF Cycling in de Giro, maar hij heeft zich woensdag officieel afgemeld. De Ecuadoriaan heeft te veel last van een blessure aan zijn zitvlak. Daardoor is hij niet fit genoeg om alles te kunnen geven. Het is nog niet bekend wie hem officieel zal gaan vervangen, maar Carapaz leek wel de belangrijkste kandidaat voor een goed klassement binnen EF Cycling.

Cyste in perineum

De Ecuadoriaan onderging na de Ronde van Catalonië een operatie aan een cyste in zijn perineum, het huidgebied tussen de anus en het scrotum. Volgens zijn ploeg is Carapaz volledig hersteld van de operatie en zit hij weer op de fiets, maar heeft hij onvoldoende kunnen trainen voor de Giro.

De 32-jarige Carapaz is erg ervaren in de Giro en deed het al meermaals uitstekend in de Italiaanse rittenkoers. In 2019 kende hij zijn hoogtepunt. Toen was de Colombiaan de allerbeste en werd hij eerste in het eindklassement. In 2018, 2019 en 2025 wist Carapaz een rit te winnen in de Giro. In 2022 eindigde de Colombiaan als tweede in het algemeen klassement en tijdens de laatste editie in 2025 werd hij derde.

Kanshebbers voor eindzege

Carapaz is niet de enige klassementsman die zich heeft moeten afmelden. UAE Emirates-kopman João Almeida zal ook niet starten, omdat hij nog te veel last heeft van ziekte. Ook de Spaanse routinier Mikel Landa doet niet mee, omdat hij een breukje in zijn been heeft. Jonas Vingegaard lijkt hierdoor de belangrijkste gegadigde voor de eindoverwinning. De renner van Visma | Lease a Bike krijgt wel te maken met tegenstand van Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA Hansgrohe) en Felix Gall (Decathlon CMA).

De Giro in 2026 zal van start gaan op vrijdag 8 mei. De koers start dit jaar in Bulgarije en zal op 31 mei in Rome weer eindigen. De Giro is standaard de eerste grote ronde van het jaar, waarna de Tour de France en de Vuelta d'España volgen. De belangrijkste etappes in deze editie zijn de lange tijdrit in de tweede week van de rittenkoers en de zware klimetappes in de laatste week. Carapaz gaat zich voorbereiden op de Ronde van Frankrijk, die 4 juli van start gaat.