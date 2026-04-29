Unibet Rose Rockets reist met Dylan Groenewegen en Wout Poels af naar de Ronde van Italië. Het wordt de eerste grote ronde voor de wielerploeg van youtuber en oud-wielrenner Bas Tietema. De ploeg met een sterke Nederlandse inbreng rijdt op een Franse licentie en heeft deelname aan de Tour de France als hoofddoel sinds de oprichting.

De Tour heeft Unibet Rose Rockets dit jaar niet uitgenodigd, maar de ploeg maakt zijn grote ronde-debuut in de Giro. Naast sprinter Groenewegen en klimmer Poels neemt Unibet Rose Rockets nog zes renners mee naar Bulgarije, waar de Ronde van Italië op 8 mei van start gaat. De Nederlanders Elmar Reinders en Hartthijs de Vries zitten bij de selectie, evenals Tomas Kopecky (Tsjechië), Lukas Kubis (Slowakije), Karsten Feldmann (Noorwegen) en Niklas Larsen (Denemarken).

Van YouTube-kanaal naar wielerploeg

Het team maakte de selectie bekend via sociale media, waar ze enorm veel volgers hebben. Het team is ontstaan uit een YouTube-kanaal van Bas Tietema, zelf ooit een talentvol wielrenner. Samen met Devin van der Wiel en Josse Wester ging hij in 2019 met een busje naar de Tour de France om content te maken. In de Giro mikt de populaire ploeg, die officieel onder de Franse vlag fietst maar behoorlijk Nederlands getint is, op een etappezege.

De uitdagingen werden in de jaren daarna steeds groter en er kwam ook meer aandacht voor het kanaal. Uiteindelijk richtte het drietal een wielerteam op, dat ook een stormachtige ontwikkeling doormaakt.

De Giro kreeg de afgelopen dagen juist te maken met enkele tegenvallers. Een aantal mannen die kansrijk werden geacht voor de eindzege, moesten zich terugtrekken voor de wielerkoers. EF Cycling-kopman Richard Carapaz kwam woensdag met het slechte nieuws. De oud-winnaar uit Ecuador kampt met een blessure aan het zitvlak. Eerder werd al duidelijik dat UAE Emirates-wielrenner João Almeida verstek laat gaan. Hij heeft te veel last van ziekte. Daarnaast is Mikel Lander er ook niet bij na een pijnlijke val. Jonas Vingegaard was al topfavoriet en lijkt nu al helemaal de absolute kanshebber op de eindzege. De Giro begint op 8 mei in Bulgarije.

Wil je meer weten over het bijzondere verhaal van Unibet Rose Rockets? Lees dan dit profiel over de wielerploeg, die begon met een YouTube-kanaal en enkele jaren later wielersuccessen op het allerhoogste niveau boekt.