Zoals verwacht heeft Dylan Groenewegen een contract getekend bij een nieuwe ploeg. De Nederlandse topsprinter (32) gaat aan de slag bij de Nederlandse wielerploeg Unibet Tietema Rockets, dat een bijzondere ontwikkeling doormaakt in de wielerwereld.

Groenewegen won al zes keer een etappe in de Tour de France. De sprinter van Team Jayco AlUla bleef deze Ronde van Frankrijk zonder ritzege, maar heeft toch genoeg indruk gemaakt voor een nieuwe ploeg. Bij de Australische ploeg loopt zijn contract aan het eind van dit jaar af, waardoor hij op zoek mocht naar een nieuwe werkgever.

Bekende wielerploeg dankzij YouTube

Dat is Unibet Tietema Rockets gewonnen. De wielerformatie bestaat pas een aantal jaar, maar is bezig aan een indrukwekkende opmars. De ploeg is onsstaan uit een avontuur van drie wieleryoutubers: Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester. Zij begonnen in 2019 met het maken van video's rondom de Tour de France en bouwden sindsdien een enorme fanschare op. De laatste jaren deed de ploeg al mee aan Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. De grote droom, deelnemen aan de Tour de France, is nog niet uitgekomen. De ploeg hoopt dat een toegangsbewijs voor de Ronde van Frankrijk volgend jaar of het jaar daarna wordt binnengehaald.

How do you announce a big transfer in the cycling world?



What if you captured the entire journey on camera? From that very first coffee date, to the negotiations, all the way to the moment you finally sign the deal. ✍️



Fully documented on YouTube:https://t.co/MCLFRzRrd9 pic.twitter.com/W0B0dMgTni — Bas Tietema (@BasTietema) August 5, 2025

Wildcard voor Tour de France

Unibet Tietema Rockets heeft nog niet de hoogste wielerstatus en moet dus worden uitgenodigd om deel te nemen aan de grootste wedstrijden. Nieuwe grote renners als Groenewegen kunnen daarbij een extra zetje zijn. Dit jaar mocht bijvoorbeeld Tudor Pro Cycling starten in de Tour. Dat komt mede door de aanwezigheid van Julian Alaphilippe.

De komst van Groenewegen was niet bepaald een verrassing. De geruchten waren er al tijdens de Tour de France. Tijdens de Avondetappe was ploegmanager Julia Soek te gast en reageerde ze al ietwat ontwijkend op vragen over de mogelijke komst van Groenewegen. Wel stelde ze dat de ambitie om in 2026 deel te nemen aan de Tour mogelijk wat te ambitieus was en deze wordt opgeschoven.