Demi Vollering slaagde er voor het tweede jaar op rij niet in om de Tour de France Femmes te winnen, maar klom op de slotdag van de rittenkoers wel nog van de derde naar de tweede plaats in het klassement. Desondanks krijgt ze flink wat kritiek op haar manier van koersen in de slotetappe en dat is niet voor het eerst in haar loopbaan.

Vollering wist zaterdag al dat het heel moeilijk zou worden om de Tour nog te gaan winnen toen Pauline Ferrand-Prévot op de Col de la Madeleine de concurrentie helemaal zoekreed. De Française won met ruim drie minuten voorsprong op de Nederlandse, die aan het begin van de laatste etappe ook nog Sarah Gigante voor zich moest dulden in het klassement.

De Australische kan echter nog niet van een viaduct afdalen en dat kostte haar in de laatste etappe een podiumplek. Ze werd gelost in een afdaling en werd uiteindelijk op meer dan drie minuten gereden. Daarmee was de dag deels geslaagd voor Vollering, maar in de slotfase kwam er toch nog een domper toen Ferrand-Prévot wegreed en opnieuw de etappe won.

Kritiek op tactiek Vollering

Dat had de Nederlandse mede aan zichzelf te danken volgens oud-renster Jip van den Bos: "Vollering wilde nog heel graag een etappe om haar Tour te redden. Wat ze doet in de finale is eigenlijk het tegenovergestelde. Vollering is naar mijn mening verreweg het snelst van de kopgroep en gaat aanvallen op dat laatste klimmetje. Doordat zij aanvalt, maakt ze het zwaar en daardoor kan Prévot nog een aanval doen. Dat is de beslissende klap. Dit is tactisch niet goed nadenken", vertelt ze in de NOS-podcast De Kopgroep.

Ellen van Dijk, die vorige week haar afscheid als prof aankondigde, kan zich in diezelfde podcast goed vinden in de analyse: "Ik vroeg me ook af hoe Prévot dat gedaan zou hebben als ze gewoon met zijn zessen waren gebleven in de laatste paar kilometer, want je rijdt niet zomaar weg als Vollering niet als eerste zo'n aanval plaatst."

Van den Bos vult aan: "Het werd haar heel makkelijk gemaakt op deze manier. Zelf had ze heel veel moeite moeten doen om een gaatje te slaan als er niet al een versnelling van Vollering was geweest."

'Losgeslagen van de werkelijkheid'

Van den Bos en Van Dijk waren niet de enige die de actie van Vollering maar vreemd vonden, want ook wielerjournalist Thijs Zonneveld spreekt zijn verbazing uit in de podcast In de Waaier. "De enige steile klim in de finale was hetzelfde als wat we in eerdere dagen hebben gezien waar de klassementsvrouwen elkaar er niet af konden rijden. Vollering heeft toen laten zien de snelste te zijn in een sprintje van deze vrouwen."

"Ze weet dat ze Ferrand-Prévot er niet af gaat rijden, want dat heeft ze eerder niet gedaan en het geloof heeft ze ook niet", aldus Zonneveld. "Hoe kom je er dan bij om op het laatste klimmetje, terwijl je Ferrand-Prévot twee uur in je wiel hebt gehad, te denken: ik ga haar er toch afrijden. Welke tactische overweging ligt daaraan ten grondslag? Dan ben je toch losgeslagen van de werkelijkheid."

Vollering heeft in zijn ogen dan ook de overwinning weggegeven: "Het enige dat je niet moet doen, doet ze. Dat is gewoon een cadeautje. Ik denk dat Ferrand-Prévot helemaal niet zo goed was als je ziet wat voor bekken ze aan het trekken is. Dan was er vandaag wat te halen. Als je kijkt naar het sprintje van Vollering dan is ze snel genoeg om haar te kloppen. Het is weer een dag waar ze er bij FDJ niet het uiterste uit halen."

Storm aan kritiek na mislukt WK

Het is niet voor het eerst dat de koerstactiek van Vollering onderwerp van gesprek is. Ze kreeg vorig jaar na de wegwedstrijd op het WK veel kritiek door haar manier van rijden. Landgenotes Riejanne Markus en Marianne Vos reden toen voorop in een kleine kopgroep en daarmee had de Nederlandse ploeg een overtal gecreërd.

Vollering zag dat echter als een nadeel voor haar eigen kansen en ging in de groep daarachter dusdanig hard op kop rijden dat ze de overtalsituatie de nek omdraaide. Ze bleef daardoor als enige Nederlandse renster over in een kleine groep. In de sprint eindigde Vollering vervolgens als vijfde, terwijl Lotte Kopecky haar wereldtitel prolongeerde. Later erkende ze dat ze 'alles precies fout deed'.