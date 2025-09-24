De tranen rolden over de wangen van Megan Arens na haar wereldtitel tijdrijden bij de junioren. Niet alleen van blijdschap, ook vanwege haar overleden moeder. "Dit goud is voor haar."

Arens werd dinsdag de derde Nederlandse ooit die wereldkampioen tijdrijden werd bij de junioren. Ze volgde Karlijn Swinkels (2016) en Rozemarijn Ammerlaan (2018) op. Arens vloog over het 18,3 kilometer tellende parcours in Rwanda en had op de streep 35 seconden voorsprong op de Spaanse Paula Ostiz Taco. Het brons ging naar de Noorse Oda Aune Gissinger.

Foto van haar moeder

Bij het eerste en enige tussenpunt waren de verschillen nog klein, maar op de slotklim leek het alsof Arens vleugels had. Die kreeg ze waarschijnlijk van haar moeder, die zes jaar geleden overleed. "Dit goud is ook voor mijn moeder. Een foto van haar droeg ik bij me in mijn sportbeha. Het voelt alsof ze er bij is", vertelde Arens tegenover De Telegraaf. "Als ik een foto van mijn moeder bij me draag, geeft dat me extra energie", verzekerde ze.

Die truc werkte eerder dit jaar ook al voor Arens, toen ze Nederlands kampioen tijdrijden werd. Op Instagram plaatste de tot tranen geroerde Arens ook nog een emotioneel bericht. "Ik wilde dit moment heel graag delen met mijn moeder, maar ik weet dat ze me van bovenaf in de gaten houdt", viel er onder meer te lezen.

Eigen kosten voor trainingskamp

Arens ging samen met landgenotes Roos Müller (vierde) en Mirthe Mons (twaalfde) op hoogtestage naar de Col de la Madeleine. Op hoogte verbetert het uithoudingsvermogen, doordat het lichaam zich aanpast aan het lagere zuurstofniveau. Hierdoor worden meer rode bloedcellen aangemaakt, wat zorgt voor een betere zuurstofopname en -transport. Vooral voor duursporten zoals wielrennen is dit voordelig.

Toch kregen Arens en haar landgenotes de hoogtestage niet cadeau van de Nederlandse wielerbond. Samen met hun ouders werd het financiële plaatje bekostigd. Van sportorganisatie NOC*NSF kregen ze nog een speciale hoogtetent, zodat ze thuis de hoogte nog konden nabootsen. "Als je dan de wereldtitel pakt, is dit het dubbel en dwars waard geweest."