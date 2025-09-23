België had afgelopen weekend flink wat te vieren bij het WK tijdrijden voor mannen met de wereldtitel van Remco Evenepoel en de derde plek van Ivan van Wilder. Maar bij de vrouwen was er minder te genieten voor onze zuiderburen. Debutante Marthe Goossens kwam niet verder dan de 21e plek. Toch wist ze de aandacht te trekken door een opvallende uitspraak na afloop.

Voor Goossens was het WK tijdrijden bij voorbaat al geslaagd, want zij deed in Rwanda voor het eerst mee. Ze kon zich in tegenstelling tot haar landgenoten bij de mannen niet mengen in de bovenste regionen. Goossens eindigde op ruim vier minuten achterstand van winnares Marlen Reusser. De Zwitserse bleef Anna van der Breggen en Demi Vollering voor in de strijd om het goud.

De Belgische renster had enorm genoten van haar debuut, maar kreeg het op de fiets wel heel moeilijk in het laatste gedeelte met een zware slotklim. "Op de training viel het nog mee, maar na alle inspanning die ik nu al had gedaan, was het enorm zwaar. Het was naar boven kruipen in plaats van fietsen", vertelde ze tegen HLN. Goossens kon er niet mee zitten dat ze ver verwijderd bleef van de toppers: "Ik heb gedaan wat ik kon, meer kon ik niet doen."

Goossens eindigde dus niet bij de beste rensters, maar ze viel wel op door iets anders. Ze had tijdens de tijdrit haar radio aan de voorkant van haar shirt gedaan, terwijl de rijders die meestal achterop hebben. De uitleg daarvoor was opmerkelijk. "Tests tonen aan dat je het gat tussen het lichaam en de fiets het beste zo veel mogelijk kunt opvullen voor de aerodynamica. Als je grote borsten hebt, is het dus beter. Ik moet dat compenseren met andere dingen", zei ze lachend.

'Onthoofde' selectie

Goossens moest overigens vlak na haar tijdrit een grote teleurstelling slikken. Ze werd ziek en mist daardoor de wegwedstrijd van aanstaande zaterdag. Door de afmelding van Goossens zijn er metMargot Vanpachtenbeke, Julie Van de Velde en Marieke Meert.nog maar drie Belgische rensters over.

Eerder haakten ook Lotte Kopecky en Justine Ghekiere al af. Kopecky won de afgelopen twee jaar de wereldtitel, maar besloot de wedstrijd in Rwanda over te slaan. Ghekiere wilde wel meedoen, maar hield teveel schade over aan een valpartij bij een race in Duitsland.