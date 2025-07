De Tour de France Femmes blijft voor de Nederlandse Charlotte Kool dit jaar beperkt tot één etappe. De renster van Picnic PostNL blijkt nog te veel last te hebben van een eerdere val en gaat niet van start in rit twee in Frankrijk.

Op de website van Picnic PostNL geeft Kool aan het vreselijk te vinden dat ze de koers niet kan voortzetten. "Het is jammer om de Tour de France op deze manier te moeten verlaten. Ik voelde me goed in de trainingen eerder deze week en had gehoopt de eerste twee etappes door te komen richting de grotere sprintkansen op dag drie en vier. Ik wens mijn ploeggenoten veel succes in de rest van de koers en natuurlijk zal ik voor hen supporteren."

Unfortunately @charlotte_kool has not responded well to the intensity of yesterday after her crash in Belgium and won't start today's #TDFF2025 stage 😔



Beterschap, Charlotte! 🧡



— Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) July 27, 2025

Reden van uitval

Kool heeft de strijd noodgedwongen moeten stoppen vanwege fysieke mankementen. De renster ging in de Baloise Ladies Tour hard onderuit, maar haar herstel verliep voor de Tour spoedig. Nu blijkt toch dat ze toch niet honderd procent is, waardoor ze heeft besloten om niet meer op te stappen in de tweede etappe. De eerste rit van de Tour werd gewonnen door de Nederlandse Marianne Vos.

Ook de dokter van Picnic PostNL vond het afstappen van Kool jammer genoeg de enige goede keuze. "Charlotte’s herstel verliep positief en ze boekte elke dag vooruitgang richting de Tour. Maar de eerste etappe vergde meer van haar lichaam dan verwacht – zowel fysiek als mentaal. Ze keert nu huiswaarts om te rusten en herstellen."

'Blijven strijden voor dagsucces'

Ook voor ploegleider Albert Timmer is het uitvallen van Kool een domper, maar hij blijft positief over de rest van de Tour. "Het is natuurlijk jammer om Charlotte op deze manier te verliezen, maar haar gezondheid staat voorop. We wensen haar een goed en spoedig herstel. We staan hier met een sterke ploeg die in elke etappe kan meedoen voor een resultaat – en we blijven strijden voor dagsucces."