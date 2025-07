De Tour de Frances was al na enkele tientallen kilometers een kandidate voor het podium kwijt. De 33-jarige Zwitserse Marlen Reusser van Movistar stapte af wegens maagproblemen. Het besluit zorgt voor vraagtekens.

Tijdens de eerste etappe van Vannes naar Plumelec oogde de kopvrouw van Movistar verre van fit. Uiteindelijk kneep ze vervroegd in de remmen in de etappe die door Marianne Vos werd gewonnen. Reusser werd dit jaar tweede in de Ronde van Italië én de Ronde van Spanje. In 2023 eindigde ze als 28e in de Tour. Vorig jaar was ze afwezig in Frankrijk.

'Hartverscheurend' besluit

'Hartverscheurend', noemt de Belgische wielerinfluencer Benji Naesen het, 'maar je vraagt je af of het team (Movistar, red.) dit niet had kunnen zien aankomen. Hiermee wordt een plekje afgenomen van een renster die wel fit was en het leuk zou hebben gevonden om dit jaar de Tour de France Femmes te rijden'.

🇫🇷💛 #TDFF2025 | Etapa 1 – Vannes → Plumelec



‼️Lamentablemente, @MarlenReusser se ve obligada a abandonar el @LeTourFemmes. Debido a problemas estomacales que arrastra desde la noche del miércoles, no ha podido continuar en esta edición del Tour.



En estos momentos, su… pic.twitter.com/p3ewBqjJ3n — Movistar Team (@Movistar_Team) July 26, 2025

"Ik heb iets gegeten waardoor ik 's nachts moest overgeven, en nu voel ik me weer niet goed", zei Reusser al voorafgaand aan de start. "Het is erg vervelend op dit moment. Ik weet dat het door het avondeten kwam, want ik zag het helemaal terug", deelde ze de smerige details.

"Misschien zie ik er goed uit, maar ik voel me niet goed. We moeten het van dag tot dag bekijken, je weet hoe het is. Misschien word ik beter en herstel ik, en dan heb ik ineens mijn volledige kracht terug", deelde de Zwitserse. Het bleek ijdele hoop, want op zo'n 15 kilometer van de finish kwam de abandon in beeld.

Winst Marianne Vos

In een sprint heuvelop won Vos uiteindelijk, nadat haar teamgenote Pauline Ferrand-Prévot net voor de finish stilviel. De Nederlandse zag dat op tijd en spurtte om de Française heen om Kimberley Le Court van de dagzege af te houden Vos is daardoor ook de eerste geletruidraagster.

De vierde editie van de Franse rittenkoers in de huidige vorm telt negen etappes en eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Les Portes du Soleil. Annemiek van Vleuten won de eerste editie in 2022. Demi Vollering, de winnares van 2023, eindigde vorig jaar als tweede op 4 seconden van Katarzyna Niewiadoma.