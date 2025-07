Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken. Dat geldt zeker voor Marianne Vos, de 38-jarige wielerveteraan van Visma | Lease a Bike. Zij won zaterdagavond de eerste etappe van de Tour de France Femmes en daarmee ook het geel.

Vos kwam als eerste over de streep op het steile puistje in Plumelec. De Nederlandse haalde op het laatste moment teamgenote Pauline Ferrand-Prévot, de vriendin van de Nederlandse wielrenner Dylan van Baarle, in. Vos zag op het laatste moment dat Ferrand-Prévot stilviel, waardoor ze met een machtige jump de overwinning van Kimberley Le Court voorkwam.

De Française Ferrand-Prévot was dicht bij de zege, nadat ze een gaatje sloeg met de rest van de favorieten. Le Court ging achter haar aan uiteindelijk met Vos in haar kielzog. De Nederlandse keek of haar teamgenote ging winnen, zag dat het mis ging en sprintte naar haar derde ritzege in de Tour de France Femmes. Daarachter was het al bijltjesdag voor de belangrijkste kanshebsters voor de eindzege.

🚴🇫🇷 | Wow, Marianne Vos doet het nog maar eens. Lange tijd lijkt het Ferrand-Prévot te worden, maar Vos profiteert als haar ploeggenote stilvalt en wint! 🙌🦊 #TDFF2025



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/xrl3q5nSBK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 26, 2025

Toprensters verliezen veel tijd

Katarzyna Niewiadoma, de winnares van vorig jaar, kwam in dezelfde tijd als Vos over de streep. Demi Vollering, de nummer 2 van 2024, moest al drie seconden toegeven op haar concurrente. Maar de Italiaanse Elisa Longo Borghini was de grootste verliezer: de winnares van de Giro d'Italia verloor 52 seconden op de Poolse.

De Zwitserse Marlen Reusser van Movistar stapte zelfs al af wegens ziekte. Reusser werd dit jaar tweede in de Ronde van Italië én de Ronde van Spanje. In 2023 eindigde ze als 28e in de Tour. Vorig jaar was ze afwezig in Frankrijk.

Tour de France Femmes

Deze editie van de Tour de France Femmes gaat na een aantal etappes in Bretagne naar het zuidoosten. Via het Centraal Massief bereikt de ronde de Franse Alpen. De een-na-laatste etappe, met finish op de Col de la Madeleine, kan beslissend worden. De Tour eindigt op zondag 3 augustus in het skigebied Portes du Soleil.