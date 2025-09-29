Matthew Dinham rammelde in 2023 op het door Mathieu van der Poel gewonnen WK in Glasgow flink aan de deur met zijn zevende plek. De Australische renner van de Nederlandse ploeg Picnic PostNL werd een grote toekomst beloofd, maar twee jaar na dat sensationele WK finishte hij nu pas weer een wedstrijd. Dinham vertelt over een 'heel lastige' periode vol onzekerheid.

Dinham is nog altijd 'pas' 25 jaar oud, dus ligt de wielertoekomst nog altijd voor hem. Maar hij heeft flink door moeten bijten om weer in het peloton te zitten. In Maleisië haalde hij voor het eerst in twee jaar weer eens de finish. In het najaar van 2023 voelde hij plotseling pijn tijdens een hike met de ploeg in de vakantie. In het vliegtuig naar Australië verergerden zijn klachten. De diagnose: een stressfactuur in zijn enkel. Niet de ergste blessure, maar wat volgde was een ellenlange periode vol complicaties.

'Ik kon niet meer normaal leven'

"Ik kon gewoon niet meer normaal leven. Het lukte me op een bepaald moment niet meer om langer dan een kwartier te wandelen zonder pijn, en op de fiets slaagde ik er niet eens in om een herstelritje goed af te werken. Niet alleen als sportman is dat vervelend, maar ook als mens wilde ik toch op een bepaalde manier actief kunnen zijn", vertelt hij vanuit de Ronde van Maleisië aan Wielerflits. Hij ging de medische molen in, maar zelfs na tientallen scans en onderzoeken werd er niks gevonden.

'Hoopte ik al zo lang op'

"Het heeft tot de laatste MRI geduurd voor ze erop uitkwamen dat er bijkomende aders het tarsaal tunnelsyndroom in mijn enkel veroorzaakten. Dat was de grote opluchting waar ik al zo lang op hoopte. Als de scans elke keer tonen dat alles gezond is, maar je kunt niet eens meer wandelen, dan is dat heel lastig om mee om te gaan.” Een risicovolle operatie was eigenlijk de enige oplossing.

'Ik kon zo niet voortleven'

“Er was 70 procent kans dat er verbetering zou zijn aan mijn enkels, of dat het zou blijven zoals het was. Maar er was ook 30 procent kans dat de pijn nog erger zou worden. Maar ik was bereid om dat risico te nemen, omdat ik op die manier niet kon voortleven. Het was even eng, maar ik wist dat het de juiste keuze was.” Picnic PostNL behield het vertrouwen in Dinham en verlengde zijn contract. Nu is alles eraan gelegen voor de Australiër om dat vertrouwen terug te betalen.