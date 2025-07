De Nederlandse wielerploeg Picnic-PostNL is voorlopig uit de penarie. Dat heeft het team te danken aan een fantastische Tour de France. Mede dankzij goeie rituitslagen en een uitstekend algemeen klassement van kopman Oscar Onley is het team de grootste stijger op de wereldranglijst.

Door de slechte resultaten in de eerste helft van 2025 zakte de Nederlandse ploeg tot onder de virtuele degradatiestreep. Achttien ploegen krijgen van de wielerunie UCI de status van WorldTour-ploeg en mogen dus meedoen aan alle grote koersen. Picnic-PostNL stond lang buiten de veilige plekken en vocht dus om elk punt. De Tour de France heeft de ploeg redding gebracht, blijkt uit de nieuwe ranglijst die de UCI dinsdag presenteerde.

Grootste stijger

Picnic-PostNL is de grootste stijger van alle ploegen op de ranking. De Nederlandse equipe van Iwan Spekenbrink stijgt vijf plekken staat nu dertiende. De voorsprong op de gevreesde degradatiestreep is meer dan 1000 punten. Bij degradatie naar de status ProTour-team is een ploeg afhankelijk van uitnodigingen van koersen om mee te mogen doen. Automatische deelname aan bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk is dan voor de volgende drie jaar onzeker. Eind 2025 valt de definitieve beslissing.

Oscar Onley en goede rituitslagen

In de afgelopen Tour de France haalde Picnic-PostNL veel punten binnen. Met name de vierde plek van het Britse toptalent Oscar Onley in het algemeen klassement levert een zwik aan punten op. Hij werd ook nog eens tweede in het jongerenklassement, achter wittetruiwinnaar Florian Lipowitz. Maar ook mede dankzij goede rituitslagen van de Nederlander Frank van den Broek (tweede in rit 20) en de Deense sprinter Tobias Lund Andresen steeg Picnic-PostNL met stip.

Cofidis nu de sjaak

Nu staat de Franse ploeg Cofidis op de gevreesde degradatieplek. De ploeg stelde zwaar teleur in de Tour en won geen rit en had niemand in de klassementen. In de eerste week werd de rood-gele ploeg getroffen door fietsendiefstal en was sprinter Bryan Coquard onderwerp van een rel bij de valpartij van Jasper Philipsen. De Fransman moest zelf een aantal dagen later ook opgeven.

Visma | Lease a Bike

In de teamranking klom de andere Nederlandse ploeg, Visma | Lease a Bike, naar de tweede plek van de wereld. UAE Team Emirates van Tour-winnaar Tadej Pogacar staat nog altijd onbedreigd aan kop. Visma kwam van plek vier en haalde Astana en Lidl-Trek in.