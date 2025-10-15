De Nederlandse wielrenner Jan-Willem van Schip is woensdag ineens uit de Tour of Holland gezet door de jury van de wedstrijd. Na de finish werd de 31-jarige renner van Parkhotel Valkenburg verrast door de beslissing dat hij de koers per direct moet verlaten. Hij en zijn team gaan in protest tegen de opmerkelijke beslissing.

De reden van de verbanning is volgens ploegbaas Paul Tabak dat hij op een fiets gereden zou hebben die niet goedgekeurd was door de UCI. "Zijn zadelpen zou niet conform de UCI-eisen zijn, maar hij rijdt daar al een aantal jaar mee én heeft documentatie dat het wél is toegestaan”, is zijn ploegleider verbouwereerd tegen Wielerflits. Hij vraagt zich af hoe de zaak nu verder gaat en of de diskwalificatie nog kan worden teruggedraaid.

Er loopt nóg een protest

“Het is heel simpel: alles staat geregistreerd bij de UCI. De wielen, je fiets, je stuur, alles. Dus als Jan-Willem met deze zadelpen rijdt – en daar koerst hij al een aantal jaren mee – dan heeft hij daar documentatie van. Alles staat geregistreerd. Maar het is een lastige situatie. Vorig jaar is hij een dag na de Heistse Pijl ook uit een uitslag gehaald (vanwege 'verkeerd' materiaal, red.). Tot op de dag van vandaag zijn we daar nog steeds over in protest, omdat we er nog altijd geen antwoord van de UCI op hebben gehad."

'Ik denk dat hij uit koers is'

Tot donderdagmiddag 13.15 uur is er de tijd om de beslissing aan te vechten. Winnen Van Schip en zijn team niet, dan blijft de diskwalificatie staan. "Het ligt er dus maar net aan hoe een UCI-commissaris de regels interpreteert. Dat is in dit geval ook zo, denk ik. Maar het is vrij eenvoudig: als de belasting denkt dat jij een schuld hebt, moet je laten zien dat dit niet zo is. Dat is hier ook het geval en dat gaan we proberen te doen. Uiteindelijk denk ik dat we het niet winnen en dat Jan-Willem gewoon uit koers is. We zullen zien."

Grote carrière van veelbesproken renner

Van Schip is een succesvol baanwielrenner en dan vooral op de koppelkoers en het omnium. Hij werd twee keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. Op de Olympische Spelen van 2024 werd hij al eens gediskwalificeerd toen hij tijdens de koppelkoers zijn Britse concurrent Oliver Wood omver reed. Dat zorgde voor een nationale rel en flinke kritiek op de jury in Frankrijk. Op het WK in december afgelopen jaar werd hij óók al gediskwalificeerd.