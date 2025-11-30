Mathieu van der Poel kennen we inmiddels als alleskunner op de fiets, maar het lijkt erop dat hij binnenkort ook zijn opwachting gaat maken in een andere sport. De toprenner deed onlangs een gewaagde belofte via sociale media en zal die in moeten gaan lossen.

Als Van der Poel iemand is die zich aan zijn woord houdt, dan moet hij namelijk binnenkort een Ironman gaan doen. Dat komt allemaal door een belofte die hij eerder deze maand deed aan zijn goede vriend en wielerinfluencer Freddy Ovett.

De Australiër deelde enkele weken geleden een video met Van der Poel op zijn Instagram. " MVDP bevestigt dat hij zal meedoen aan een Ironman als deze video 100.000 likes krijgt", zette hij toen op het sociale medium. Inmiddels is de video ruim 102 duizend keer geliket en dus zal Van der Poel aan de bak moeten.

Iron Man

In een Ironman moeten deelnemers 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen. Dat fietsen is voor Van der Poel natuurlijk geen enkel probleem, maar het is natuurlijk de vraag hoe hij zich houdt bij het lopen en zwemmen.

Vlak na het aangaan van de weddenschap werd duidelijk dat Van der Poel echter ook aanleg voor hardlopen heeft. Hij liet toen op Strava zien dat hij een persoonlijk record had neergezet op de 10 kilometer. Van der Poel deed er 33 minuten en 52 seconden over, ofwel 3 minuten en 22 seconden per kilometer.

Terugkeer op de fiets

Van der Poel kwam sinds het WK mountainbiken in september niet meer in actie bij een officiële wedstrijd. Hij lastte een tijdelijke pauze in, maar zal over twee weken weer op de fiets stappen. Vander Poel gaat op zondag 14 december in het Belgische Namen zijn eerste van in totaal dertien veldritten deze winter gaan rijden.

De laatste rit zal Van der Poel rijden bij het WK veldrijden in eigen land. In Hulst kan hij zich op zondag 1 februari voor de achtste keer kronen tot wereldkampioen in het veld. Daarmee zou hij alleen recordhouder worden. Momenteel deelt hij het record van zeven titels nog met de Belg Erik de Vlaeminck.

Reageer en praat mee!