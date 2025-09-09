De Vuelta a España staat bol van de memorabele momenten, en die gebeuren helaas niet alleen op de fiets. Dinsdag werd de zestiende etappe niet afgemaakt omdat er pro-Palestijnse aanhangers bij de finishplaats de weg bezetten. Dit tot ongenoegen van rodetruidrager Jonas Vingegaard.

"Het is zonde dat dit weer is gebeurd", zei Vingegaard. "Iedereen heeft het recht om te protesteren, maar het is zonde dat het hier en op deze manier moet gebeuren en dat we de rit niet kunnen afmaken. Dit zou niet mogen gebeuren. Het team heeft vandaag goed gewerkt en ik had hun werk graag beloond in de finale van de wedstrijd. Het is zonde dat de Spaanse wielerfans geen spannende finale te zien hebben gekregen."

Visma doet oproep

Ploegbaas Richard Plugge van Visma | Lease a Bike roept betogers op de Vuelta niet meer te hinderen. "Zolang de wedstrijdorganisatoren en de UCI toestaan dat de Vuelta doorgaat, ga ik ervan uit dat ze ook kunnen garanderen dat dit in alle veiligheid gebeurt. Maar dit is al de tweede keer dat ze daar tijdens de wedstrijd op terug moeten komen en dat heeft een invloed op het koersverloop", hekelt Plugge.

"Ik wil het publiek nogmaals oproepen om onze renners en de koers niet te hinderen. Tegelijkertijd dring ik er bij de organisatoren op aan om al het mogelijke te doen om het evenement veilig te laten verlopen, zodat we allemaal kunnen genieten van een spannende strijd in de laatste week van de Vuelta."

Bernal wint onthoofde rit

De organisatie schrapte de slotklim omdat de situatie op de berg door pro-Palestijnse protesten niet veilig was. De etappezege ging naar de Colombiaan Egan Bernal, die zijn medevluchter Mikel Landa klopte in een sprint 8 kilometer voor de beoogde finish.

De elfde etappe werd 3 kilometer voor de finish geneutraliseerd na pro-Palestijnse protesten. De Vuelta heeft vrijwel dagelijks te maken met protesten tegen de voortdurende aanvallen van het Israëlische leger in Gaza, waarbij al tienduizenden doden vielen. In de vijfde etappe werd het team van Israel-Premier Tech geblokkeerd tijdens een ploegentijdrit. De ploeg wordt bewaakt en paste het tenue aan waarop het woord Israel nu ontbreekt.