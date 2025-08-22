Wielrenner Mikel Landa beleeft geen vlekkeloze aanloop naar de Vuelta. De Spanjaard maakt zijn comeback in de koers na een valpartij in de Giro d'Italia. Bij zijn reis naar Turijn is hij echter zijn bagage kwijtgeraakt.

De Baskische wielrenner van Soudal vloog naar Turijn, waar zaterdag de 80e editie van de Ronde van Spanje van start gaat. Daarbij raakte de luchtvaartmaatschappij echter zijn koffers kwijt. Maar niets lijkt zijn goede humeur te kunnen bederven na de enorme schrik in de Giro.

Hij reageert dan ook luchtig op sociale media. Daar sprak de 35-jarige renner de vliegmaatschappij direct aan. Hij vroeg gekscherend of hij zijn koffer nog op tijd zou krijgen, of dat hij hem anders wel in Barcelona zou oppikken tijdens de vijfde etappe.

Gebroken ruggenwervel

Landa maakt zijn comeback na een gebroken ruggenwervel, opgelopen tijdens een val in de eerste etappe van de Giro. De Spanjaard heeft al zeven top-5-plaatsen in Grote Rondes op zijn naam staan, maar een overwinning ontbreekt nog. In 2024 werd hij vijfde in de Tour de France en achtste in de Vuelta.

Tijdens de Giro van dit jaar, waar Landa als podiumkandidaat gold, kwam hij in de eerste etappe in Albanië zwaar ten val in een afdaling, slechts vijf kilometer voor de finish. De renner, die in 2015 en 2022 al eens derde werd in de Giro, werd met een nekkraag op een brancard afgevoerd naar een ziekenhuis in de hoofdstad Tirana, waar hij werd opgenomen.

Naast Spanje rijdt het peloton ook nog door Frankrijk en Andorra. De meeste kilometers worden uiteraard op Spaans grondgebied afgelegd. De laatste etappe finisht op 14 september in Madrid.

De topfavoriet voor het algemeen klassement lijkt Jonas Vingegaard. De kopman van Visma | Lease a Bike hoeft geen rekening te houden met zijn rivaal Tadej Pogacar, want de Tour de France-winnaar doet niet mee. Vingegaard heeft een sterke ploeg met onder meer Sepp Kuss, Wilco Kelderman en Matteo Jorgenson in de gelederen. UAE heeft dit keer Joao Almeida en Juan Ayuso als kopmannen. Andere grote namen zijn Felix Gall, Mikel Landa en Ben O'Connor.