Het is alweer tijd voor de allerlaatste grote wielerronde van dit jaar. Na de Giro d'Italia en de Tour de France is de beurt aan de Vuelta a España. De etappekoers doet maar liefst vier landen aan en een hoop toppers verschijnen aan de start. Check in dit artikel hoe je niks van de Vuelta hoeft te missen.

De Ronde van Spanje begint zaterdag 23 augustus met het Italiaanse Turijn als startplaats. Naast Spanje rijdt het peloton ook nog door Frankrijk en Andorra. De meeste kilometers worden uiteraard op Spaans grondgebied afgelegd. De laatste etappe finisht op 14 september in Madrid.

Volop klimmen in de Vuelta

Wielerfans kunnen dus weer hun lol op, want de Vuelta zorgt altijd voor spektakel. Er zijn maar liefst 11 ritten met aankomst bergop, waardoor klimmers en klassementsmannen behoorlijk vaak op hun best moeten zijn. Ook de iconische Angliru, een berg met stijgingspercentages tot wel bijna 24%, moet worden getrotseerd.

Dit zijn de grote namen

De topfavoriet voor het algemeen klassement lijkt Jonas Vingegaard. De kopman van Visma | Lease a Bike hoeft geen rekening te houden met zijn rivaal Tadej Pogacar, want de Tour de France-winnaar doet niet mee. Vingegaard heeft een sterke ploeg met onder meer Sepp Kuss, Wilco Kelderman en Matteo Jorgenson in de gelederen. UAE heeft dit keer Joao Almeida en Juan Ayuso als kopmannen. Andere grote namen zijn Felix Gall, Mikel Landa en Ben O'Connor.

Waar is de Vuelta te zien?

De Vuelta wordt uitgezonden op Eurosport. Zij hebben de rechten aangeschaft en volgen elke etappe op de voet. Alle 21 etappes zijn op de sportzender te zien. Kijk je liever met louter Vlaamse stemmen? Op Sporza zijn er ze er in augustus en september ook bij.

Opvallend is dat de NOS ook uitzendrechten heeft, maar live alleen een deel van de Vuelta uitzendt. De etappes 13 tot en met 20 zijn te zien op NOS.nl en de NOS-app, daarvoor is er alleen op de site een liveblog te zien.