Oliver Naesen 'schrikt zich een ongeluk' nadat plafond op hem valt

Het was even goed schrikken voor Oliver Naesen. Terwijl hij rustig lag te slapen in een Duits hotel kwam opeens het plafond naar beneden. De Belgische wielrenner kwam er met een bezeerde enkel vanaf.

Oliver Naesen sloot afgelopen woensdag z'n voorjaar af in de Eschborn-Frankfurt. Hij haalde de finish niet, maar stond ook niet helemaal fit aan de start. Dat kwam dus door het plafond van zijn hotelkamer.

Middenin de nacht kwam dertig kilogram pleister plots naar beneden, zo is te zien op beelden van Naesen. "Wulfke, ik schrik me een ongeluk", zegt Naesen tegen kamergenoot Stan Dewulf. "Wij liggen hier te slapen en heel het plafond dondert naar beneden. Je moet dat hier nu zien. Al dat plaksel op de grond."

VIDEO. Plafond van hotelkamer dondert midden in de nacht op Oliver Naesen en ploegmaat: “Gelukkig niet op mijn hoofd” https://t.co/dgk2f7XpD4 — patrickvancauwenberg (@patrickvancauwe) May 3, 2024

"Ik schrok me dood", vertelde Naesen later aan zijn vrouw. "Het maakte zoveel lawaai dat ook verzorgers van onze ploeg uit hun bed sprongen en in de gang kwamen kijken wat het was."

Hij heeft geluk gehad dat het plafond niet op zijn hoofd, maar slechts op zijn benen terecht kwam. "Er viel een groot stuk op mijn enkel die geschaafd was, blauw zag en wat gezwollen was. Het was mijn enige lichaamsdeel dat niet onder de dekens lag. Mijn ploegmaat had zijn bed wat achteruit geschoven. Het was een geluk dat ik dat niet had gedaan, anders was dat plaksel dus misschien wél op mijn hoofd terecht gekomen. Gelukkig niet, want er zaten best scherpe randen aan."