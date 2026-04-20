Niek Kimmann is een van de bekendste BMX'ers in Nederland, maar dit weekend maakte hij een uitstapje naar een andere sport. Hij deed dit weekend mee in het baanwielrennen, maar maakte wel een klassiek foutje.

Kimmann werd in 2020 olympisch kampioen BMX op het onderdeel supercross, maar dit weekend maakte hij een uitstapje naar het baanwielrennen. De coureur uit Lutten deed mee aan de Belgische open track meeting in Gent. Daar was hij samen met andere toppers in het baanwielrennen als Jeffrey Hoogland en Yoeri Havik. Hoogland gaf Kimmann nog wat tips van hoe hij het best kon opwarmen, maar daar maakte de BMX'er een kleine misser in.

'Klassieke' misser

"Vanmorgen zei Hoogland tegen mij dat ik me moest opwarmen op de rollerband", vertelt Kimmann zondag via zijn Instagram. "Ik moest doorpushen tot ik het voelde branden. Dat heb ik wat serieus genomen", vertelt Kimmann. Op de video is te zien dat de BMX'er alles geeft op de fiets op de rollerband, maar uiteindelijk zo hard gaat dat zijn achterwiel van de rollerband afschiet. Kimmann valt om tegen de hekken die naast hem staan, maar het lijkt erop dat hij geen blessures op liep bij de blunder.

Harrie Lavreysen kan wel lachen om het moment. De Nederlandse legende van het baanwielrennen noemt de misser van Kimmann een 'klassieker'.

Kimmann laat ook weten dat hij enorm blij was met het feit dat hij mee mocht doen met verschillende onderdelen bij het baanwielrennen in Gent. "Alle gekheid op een stokje. Ik heb een heel leuk uitstapje gehad dit weekend tijdens de C1 in Gent. Dank je wel aan de KNWU voor deze kans." Of Kimmann de defintieve overstap naar het baanwielrennen ambieert, maakt de BMX'er niet bekend.

In 2020 werd Kimmann olympisch kampioen bij BMX, maar vier jaar later kon hij zijn titel niet verdedigen. Een ontstoken hartspier zorgde ervoor dat de Nederlander niet naar Parijs kon. Wel werd Kimmann in zijn loopbaan al drie keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen. De laatste keer dat hij een van die prijzen won, was in 2023 toen de BMX'er het EK in Besançon won op het onderdeel supercross.