'Gezien de diagnose de enige juiste keuze': zieke Niek Kimmann moet Olympische Spelen missen

Niek Kimmann gaat niet naar de Olympische Spelen in Parijs komende zomer. Dat heeft de BMX'er zelf bekendgemaakt in een statement op de website van wielerunie KNWU. "De artsen achten het niet verantwoord om op dit moment deel te nemen", zegt de olympisch kampioen van 2021 (Tokio).

De 28-jarige Kimmann kan zijn titel dus niet verdedigen in Parijs. Hij heeft een ontstoken hartspier, concludeerden de artsen na uitgebreid onderzoek. "Ik heb al een tijdje last van klachten en heb na het WK een uitgebreid onderzoek ondergaan. Daar is aan het licht gekomen dat mijn hartspier is ontstoken. De artsen achten het niet verantwoord om op dit moment deel te nemen", zegt hij in het statement.

'Enorm moeilijke tijd'

"Niek is een atleet met een ongekende staat van dienst en ik denk dat ik voor veel mensen spreek dat we er echt naar uitkeken om hem tijdens de Spelen in actie te zien", zegt technisch directeur Wilbert Broekhuizen in hetzelfde statement. "Hij is de regerend olympisch kampioen en met zijn dubbele wereldbeker winst en zilver op het WK van afgelopen maand leek hij goed op weg zijn titel met ambitie in Parijs te verdedigen. Gezondheid gaat te allen tijde voor en gezien de diagnose is dit de enige juiste keuze. Voor Niek moet dit een enorm moeilijke tijd zijn. We leven mee en supporten waar we kunnen.”

'Een plek geven'

Kimmann richt zich tot zijn familie en vrienden. “Ik had mijn titel uit Tokio natuurlijk heel graag willen verdedigen, maar mijn gezondheid gaat voor. Ik wil mijn vriendin, familie, vrienden, coaches en sponsoren bedanken voor hun support de afgelopen cyclus en ga nu de tijd nemen om samen met hen dit verder een plek te geven en aan mijn herstel te werken.”

Reserve

De BMX-race op de Spelen begint op 1 augustus en wordt over twee dagen gereden. Reserve Dave van der Burg zal nu de race rijden op 1 en 2 augustus, naast Jaymio Brink.