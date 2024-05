Ongebruikelijke start van Vuelta a España: Spaanse wielerkoers begint in 2026 in dwergstaatje Monaco

De organisatie van de Ronde van Spanje heeft donderdag bekend gemaakt dat de start in 2026 gaat plaatsvinden in Monaco. Naast de openingsrit begint de tweede etappe ook vanaf grondgebied van de dwergstaat.

Dat de Vuelta van start gaat buiten de Spaanse landsgrenzen is niet heel gebruikelijk. In de geschiedenis van de ronde ging de Vuelta slechts vier keer niet van start in Spanje. Met de grote opening in de Portugese hoofdstad Lissabon dit jaar komt er een vijfde moment bij.

Veel wielrenners in Monaco

In 2026 is het vorstendom van Monaco toneel voor de start van de Ronde van Spanje, waardoor de Vuelta voor de zesde keer in het buitenland begint. De dwergstaat aan de Middellandse zee, blijkt voor veel wielerprofs een fijne verblijfplaats. Onder andere Tadej Pogacar, Primoz Roglic en de Nederlandse Danny van Poppel vertoeven in de dwergstaat.

De eerste etappe van de Vuelta zal plaatsvinden op volledig Monegaskisch grondgebied. Bovendien gaat de tweede etappe ook van start vanuit Monaco. Meer informatie over de route van de 81e editie van de Vuelta wordt later bekendgemaakt.

Voltooing trilogie

De Vuelta a España van 2023 werd een historische ronde voor Visma | Lease a Bike. Na overwinningen in de Giro d'Italia (Primoz Roglic) en de Tour de France (Jonas Vingegaard) resteerde enkel nog de Spaanse ronde. De Nederlandse ploeg was zeer succesvol en stond met drie renners van de ploeg op het podium van het eindklassement. Toch won zeer verrassend Sepp Kuss de grote ronde, waar hij normaal als superknecht fungeert.