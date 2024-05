Fabio Jakobsen gaat niet meer van start in Giro d'Italia na zware valpartij

Fabio Jakobsen verlaat de Ronde van Italië vanwege de gevolgen van zijn valpartij. De 27-jarige sprinter van team dsm-firmenich PostNL werd in de elfde etappe onderuit geschept door een andere renner, waardoor hij hard in contact kwam met het asfalt. Donderdagochtend werd duidelijk dat hij niet in staat is om de ronde voort te zetten.

"Het was een val op hoge snelheid met veel impact op de borst", laat een teleurgestelde Jakobsen weten op de sociale media van zijn ploeg dsm-firmenich PostNL. "Het gaat nu prima. Het is geen heel zware blessure, maar het is niet voldoende om vandaag verder te gaan. De Giro eindigt hier voor mij, dat is heel vervelend, maar het is ook onderdeel van wielrennen. Ik moet nu naar huis, rust nemen en mezelf weer focussen op de volgende doelen.”

Teleurstellende Giro

In de elfde etappe ging Jakobsen onderuit in de eerste massasprint waarin hij zich kon mengen deze Giro. Schuin voor hem reed Madis Mikhels die in het gedrang kwam en onderschuit schoof. In zijn val nam hij Jakobsen mee die geen kant meer op kon, en zo op hoge snelheid op het asfalt knalde. Na de finish wezen de röntgenfoto's uit dat hij geen breuken had opgelopen. Helaas bleek hij donderdagochtend niet in staat te zijn om de ronde te vervolgen.

De sprinter uit Gorinchem had meer verwacht van deze Giro. In de eerste week kon hij zich niet mengen in de sprint, doordat de etappes hem te zwaar vielen. Jakobsen maakte op de momenten dat de weg omhoog liep bovendien geen sterke indruk. Echter bleef hij vechten en lagen er in de tweede week meer kansen voor een renner van zijn type. Alleen bij de eerste beste kans kwam hij ongelukkig ten val, waardoor er nu een einde komt aan een ongelukkige tijd in Italië.

