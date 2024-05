Cristiano Ronaldo kopieert Mathieu van der Poel: 'Ik draag dit al jaren'

Cristiano Ronaldo is een maniak als het op zijn lichaam aankomt. De 39-jarige voetballer doet er alles aan om zo fit mogelijk te zijn en blijven. Daarin heeft hij nu een nieuwe stap in zijn carrière gezet.

Hij is ambassadeur geworden van Whoop, het polsbandje dat alle lichaamsfuncties meet. Het bandje van Amerikaanse makelij, geeft alle informatie in een app en zo kan een sporter precies inzien waar hij nog kan verbeteren. Een andere bekende gebruiker van het bandje is Mathieu van der Poel, die het polsbandje (in diverse kleuren) eigenlijk continu draagt.

Geen telefoontjes meer

Op Instagram geeft Ronaldo een opvallend inkijkje in wat hij allemaal doet met behulp van Whoop. Zo zag hij bijvoorbeeld dat hij iets aan zijn slaapritme moest doen, dus besloot hij na 22.00 uur 's avonds geen telefoontjes meer te plegen. Een wetenschapper van Whoop bevestigt dat Ronaldo zijn stress-levels extreem goed beheert.

'Ik draag dit al jaren'

"Om op je beste niveau te blijven, moet je je lichaam door en door kennen. Ik draag Whoop al jaren om zo goed mogelijk te presteren, manieren te vinden om mijn slaap te finetunen, mijn training te verbeteren en beter te herstellen", schrijft Ronaldo onder de post die bekendmaakt dat hij een partnership gestart is met Whoop. Bij Ronaldo zie je het bandje niet tijdens wedstrijden, maar dat komt omdat hij er tape overheen plakt standaard.

Ook Van der Poel trok een dergelijke conclusie dankzij het gebruik van het bandje. Zo zagen hij en zijn trainers dat de renner rood vlees vlak voor een wedstrijd niet goed verteert. Dus schrapte hij dat voedsel uit zijn dieet. Niet alleen Van der Poel zelf, maar ook zijn ploeg Alpecin-Deceuninck is een officiële partner van het Amerikaanse technische bandje.

Ronaldo in Saoedi-Arabië

Ronaldo voetbalt nog altijd bij Al-Nassr in Saoedi-Arabië en komt daar vooral veel in het nieuws vanwege zijn misbaar tijdens wedstrijden. Sportief doet hij het ook goed. In het geel-blauw van zijn club: in 41 wedstrijden dit seizoen scoorde hij 42 keer en gaf hij 12 assists.