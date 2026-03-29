Mathieu van der Poel maakte vrijdag in de E3 Saxo Classic grote indruk met zijn solo-overwinning, maar vooral wat daarna bekend werd zorgt voor ongeloof in het peloton. Vlak voor de start van de volgende Vlaamse voorjaarsklassieker In Flanders Fields reageren collega-renners vol verbazing op de cijfers achter zijn prestatie.

De cijfers achter zijn overwinning zijn duizelingwekkend. Tijdens zijn indrukwekkende solo in de E3 Saxo Classic trapte Van der Poel gemiddeld 446 watt gedurende negentig minuten, zijn hoogste waarde ooit in een wedstrijd. De Nederlander deelde deze indrukwekkende cijfers zelf op Instagram. Ploeggenoot Jasper Philipsen kon zijn ogen nauwelijks geloven. "Moeilijk te bevatten", reageerde hij zondagochtend bij de start tegenover het Belgische Sporza. "Dat is iets wat ik lang niet kan bereiken en waarschijnlijk ook nooit zal doen. Heel indrukwekkend."

'Daarvan krijgt een paard de hik'

Ook bij concurrenten zorgt Van der Poel voor verbazing. Tim van Dijke was de enige die zijn indrukwekkende versnelling in eerste instantie enigszins kon volgen, maar moest daarna al snel lossen. Tim van Dijke en zijn broer waren zichtbaar onder de indruk. "Dat is heel moeilijk te bevatten, zelfs voor ons als profs", zei zijn tweelingbroer Mick. "Mathieu is misschien wel de sterkste die we ooit hebben gezien. Geen schande dat hij wint."

Tim voegde er nog een opvallende vergelijking aan toe: "Die vermogens, daarvan krijgt een paard de hik. Het is prachtig dat hij zo’n hoog niveau haalt." Van der Poel reed daarna solo verder en hield uiteindelijk nipt zijn achtervolgers achter zich in een loodzware rit.

In Flanders Fields

Ondanks de zware inspanning in de E3 staat Van der Poel twee dagen later alweer aan de start In Flanders Fields. Het is dus nog even afwachten hoe hij hiervan is hersteld. "In de E3 heb ik niet echt zuinig gereden, dus ik moet zien hoe ik me voel", gaf hij eerlijk toe.

Voor de koers zelf kiest Van der Poel voorlopig een iets defensievere aanpak. "Die zotte ideeën zijn er na vrijdag wel een beetje uit", zei hij met een glimlach. "Ik zal vandaag wat defensiever koersen." Daarbij deelt hij het kopmanschap met sprinter van dienst Philipsen, waarmee de ploeg twee ijzers in het vuur heeft. Ploeggenoot Philipsen heeft wel vertrouwen in zijn kopman. "Mathieu herstelt goed, zeker na zo’n zware rit gisteren. Ik verwacht niet dat hij veel hinder zal ondervinden en denk dat hij met open vizier kan koersen."