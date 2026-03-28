Titelverdediger Mads Pedersen zal zondag aan de start staan van In Flanders Fields. Ne een polsblessure krijgt de Deen een nieuwe tegenslag te verwerken. "Het is niet wat we hadden gehoopt."

Pedersen heeft zich wegens ziekte moeten afmelden voor de koers die hij al drie keer won en bij het grote publiek bekendstaat als Gent-Wevelgem. De renner van Lidl-Trek is net hersteld van zijn polsblessure en kwam wel in actie tijdens Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic. Maar daar had hij zaterdag ook al last van ziekteverschijnselen. De 30-jarige heeft daarom besloten om zich te focussen op herstel voor Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

'Verdrietig nieuws'

Pedersen gaf zelf uitleg over zijn besluit via Instagram. "Verdrietig om dit nieuws te delen", schreef hij bij een video. "De afgelopen dagen was ik verkouden. Vrijdag had dat ook zeker invloed in de E3 Saxo Classic, dus heeft de medische staf voor me besloten om me uit In Flanders Fields te houden om me te focussen op de aankomende week.”

"Het voorjaar is niet wat we ervan hadden gehoopt. Meer tegenslagen dan we willen en gewend zijn." Hij blijft dromen, hard werken en geloven in overwinningen. Bovendien benadrukt Pedersen dat zijn afmelding niets te maken heeft met zijn pols. “Dat herstel verloopt prima, beter dan verwacht zelfs. Natuurlijk zijn mijn armspieren wat stijvig vanwege het gebrek aan beweging de afgelopen weken, maar dat is niks om jullie zorgen over te maken.”

E3 Saxo Classic

Pedersen sprak na E3 Saxo Classic zaterdag al over zijn vorm. "Ik zat op sommige momenten niet ver genoeg vooraan. Als je bij een beklimming niet bij de eerste vijf opdraait, wordt het lastig om te volgen. Het ging oké, maar het was vooral heel zwaar", zei hij. "Dit was niet mijn dag, maar gelukkig zijn de klassiekers nog niet voorbij. Ik kijk uit naar de rest en ga nu herstellen."