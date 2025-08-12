Veiligheid blijft een groot thema binnen de wielerwereld. Toch zijn dodelijke ongelukken helaas nog altijd onderdeel van de sport. Een ploeggenoot van Mathieu van der Poel is bang voor zijn leven en knijpt al op 21-jarige leeftijd definitief in de remmen. "Ik begon me steeds meer zorgen te maken", aldus Louis Kitzki.

De Duitser voegde zich vorig jaar in de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck, nadat hij overkwam van de Zwift Academy. Grote resultaten fietste Kitzki niet bij elkaar, maar hij had wel de droom om profrenner te worden. Daarmee stopte hij na een dodelijke val in de Giro Valle d'Aosta.

Kitzki maakte twee keer dodelijk ongeval mee

Samuele Privitera, van de opleidingsploeg van Team Jayco AlUla, overleed tijdens de beloftenkoers in Italië. Het was de tweede keer dat Kitzki van dichtbij een dodelijke crash meemaakte. Eerder was hij bij de Ronde van Oostenrijk, waar de Noor André Drege om het leven kwam.

"Waarschijnlijk niet het soort einde van mijn carrière dat ik me had voorgesteld", trapt Kitzki af op Instagram. "Na mijn deelname aan mijn laatste wedstrijd, de Giro Ciclistico Valle d’Aosta, en het daarmee gepaard gaande overlijden van Samuele Privitera, besloot ik een einde te maken aan mijn carrière als profwielrenner", gaat hij verder.

Ploeggenoot Van der Poel denkt aan eigen veiligheid

Het eerste dodelijke ongeval hakte er bij Kitzki al in. "Helaas ben ik nooit meer de wielrenner geworden die ik ooit was. Ik begon me steeds meer zorgen te maken over mijn veiligheid en voelde me steeds ongemakkelijker tijdens wedstrijden, wat er op de middellange termijn toe leidde dat ik in wedstrijden nooit meer kon waar ik tijdens trainingen zo hard voor had gewerkt", stelt hij vast.

"Ik was het plezier in koersen volledig kwijt en hoe chaotischer een wedstrijd werd, hoe harder ik mentaal instortte. Helaas functioneert het lichaam zonder geest alleen maar slechter", concludeert de Duitser. "Wat er in de Valle d’Aosta gebeurde, was uiteindelijk slechts een bevestiging van mijn beslissing. En ik zie hoe goed ik me voel sinds ik gestopt ben", is hij opgelucht.

De ploeggenoot van Van der Poel denkt toch dat het "de juiste beslissing is om te stoppen". Ook bedankt hij Alpecin-Deceuninck en Zwift voor de kans die ze hem geboden hadden. "Ik heb altijd erg genoten van de trainingen en het proces, en hopelijk vind ik in de toekomst weer af en toe de tijd om te fietsen."