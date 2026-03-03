Voor Wout van Aert is het wielerseizoen 2026 niet echt goed begonnen. De Vlaamse veelwinnaar moest de eerste wedstrijden aan zich voorbij laten gaan door blessures. Dinsdag maakte hij eindelijk zijn rentree, alleen liep die anders dan hij voor ogen had. Na afloop spreekt de Visma | Lease a Bike-renner zelfs van 'sabotage'.

Van Aert hoopte in de Waalse eendagswedstrijd weer eens voorin mee te doen. Lang leek dat ook te lukken, daar de renner tot vlak voor de streep nog voorin rondreed. Maar op tien kilometer van de finish sloeg het noodlot toe. Door een ongelukkige lekke band kreeg hij te kampen met oponthoud en moest Van Aert lossen.

Fietswissel

Vrijwel direct na zijn problemen kreeg de renner uit Antwerpen de fiets van ploegmaat Pietro Mattio. Die zat schijnbaar niet helemaal lekker, want even later wisselde hij wederom van fiets. Daarna kwam hij niet meer in de buurt van de voorste groep renners. Zijn landgenoot Jordi Meeus ging er uiteindelijk met de zege vandoor.

'Sabotage'

Na afloop tierde een woeste Van Aert over hoe zijn race was verlopen. "Het was vloeken, vooral de manier waarop", liet de winnaar van tien Tour de France-etappes optekenen aan Sporza. "In de laatste ronde lag er plots glas op de weg. Dat ruikt toch naar sabotage. Ik weet niet hoe dat daar per ongeluk kon terechtkomen terwijl we daar een half uur geleden ook waren gepasseerd."

Over de vermeende sabotage was Van Aert dus stellig, al denkt hij niet dat het per se aan zijn adres gericht was. "Het was niet op mij gericht", vertelde hij daarover. "Maar het was wel steeds hetzelfde parcours en plots lagen er echte glasstukken op de weg. Dat is toch jammer."

Problemen

En zo houdt het dus nog niet echt op met de problemen rond Van Aert. Eerder miste hij al de traditionele seizoensopener Omloop het Nieuwsblad, die door Mathieu van der Poel werd gewonnen, door ziekte. In januari moest de Vlaming ook al vroegtijdig stoppen met het veldritseizoen door een enkelbreuk. Daar wordt met Le Samyn dus weer een hoofdstuk aan toegevoegd.

Rentree

Desondanks is de wielrenner redelijk positief over zijn rentree. "Het gevoel was oké. Ik had graag de finale betwist om te kijken hoever ik kon komen in de sprint, maar daarvoor was het oké", besloot hij. Nu gaat alle focus bij Van Aert op de Strade Bianche. Die klassieker in Italië won hij al eerder in 2020.