Met Omloop het Nieuwsblad wordt het wielervoorjaar aankomend weekend afgetrapt. Dat gebeurt echter zonder Wout van Aert van Visma | Lease a Bike. Hij zou op paier een van de kanshebbers zijn voor de zege, maar is er noodgedwongen niet bij.

Dat maakt de Nederlandse wielerformatie bekend. Van Aert is niet in staat om te starten vanwege ziekte en dus laat de winnaar van de editie van 2022 verstek gaan. Daar baalt de Belg naar eigen zeggen flink van.

"Het is natuurlijk een flinke tegenvaller dat ik mijn eerste wedstrijd moet missen, na de hele winter hard gewerkt te hebben aan de voorbereiding op het klassiekerseizoen." Van Aert was wekenlang op trainingskamp in Sierrre Nevada (Spanje) en leek dus klaar voor het voorjaar. "Maar helaas is het ook de tijd van het jaar waarin je makkelijk ziek kunt worden."

En dat leed werd Van Aert niet bespaard. Pietro Mattio neemt zijn plek in tijdens Omloop het Nieuwsblad. Van Aert hoopt spoedig te laten zien dat hij wel degelijk goed in vorm in. "Alleen niet aanstaande zaterdag."

Wie wel aanwezig is, is Mathieu van der Poel. De eeuwige concurrent van Van Aert maakte woensdag bekend dat de Omloop de eerste wielerwedstrijd van het jaar wordt voor de Nederlander. Hij reed de voorbije maanden veelvuldig wedstrijden bij het veldrijden en werd daar wederom wereldkampioen. Ook rijdt hij dit voorjaar onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Van Aert is inmiddels 31 jaar en boekte al veelvuldig grote successen. Zo won hij onder meer de Amstel Gold Race, Milaan-Sanremo, Strade Bianche en Gent-Wevelgem. Ook boekte hij tien ritzeges in de Tour de France.