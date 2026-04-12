Topwielrenster Demi Vollering besloot na haar zege in de Ronde van Vlaanderen om Parijs-Roubaix over te slaan. Toch heeft ze het spektakel in de Franse koers op de voet gevolgd. "Ongelooflijk."

Zowel bij de mannen als de vrouwen werd de strijd beslist met een sprint op de wielerbaan van Roubaix. Vollering heeft thuis gekeken naar de laatste meters van Wout van Aert en Tadej Pogacar. De 31-jarige Belg van Visma - Lease a Bike was na 258,3 kilometer tussen Compiègne en Roubaix zijn Sloveense medevluchter te snel af in de sprint.

Van Aert viel aan met nog 54 kilometer te gaan en Pogacar nam de aanval even later over. Het duo hield een marge van ruim een halve minuut op de Nederlander, die met Van Aerts ploeggenoot Christophe Laporte in zijn wiel nauwelijks meer dichterbij kwam. Op de wielerbaan begon Van Aert de sprint vanuit het wiel van de wereldkampioen en bleef hem duidelijk voor. Jasper Stuyven reed vlak voor Van der Poel nog naar de derde plek.

'Deze race...'

Vollering zag het op televisie gebeuren en deelt een aantal beelden in haar Instagram Story. "Deze race", schrijft ze erbij vol bewondering. "Maar ik ben ook benieuwd naar de vrouwen."

"Wout! Dit was ongelooflijk", vervolgt ze bij een clipje van de finish van Van Aert. "Bekijk dit met geluid voor kippenvel", adviseert ze haar volgers. "En laten we nu naar de vrouwen gaan kijken."

Spanning bij de vrouwen

De vrouwen zorgden ook voor sensatie. Franziska Koch kwam uiteindelijk als eerste over de streep. De Duitse wielrenster van FDJ United-SUEZ versloeg Marianne Vos en Pauline Ferrand-Prévot in een sprint. De ploeggenoten van Visma - Lease a Bike waren er niet in geslaagd Koch te lossen.

Vollering verkeert in goede vorm en won vorige week met overmacht de Ronde van Vlaanderen. Toch koos ze ervoor om Parijs-Roubaix over te slaan. "We hebben voor nu ons plan gemaakt en we houden Roubaix in ons achterhoofd voor een ander jaar", liet ze weten.