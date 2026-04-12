Marianne Vos stapte voor Parijs-Roubaix weer op de fiets na een verdrietige periode. Haar vader is recent overleden en de wielrenster had een zege in Frankrijk graag aan hem opgedragen. Het mocht echter niet zo zijn en dat zorgt voor veel emotie.

Na een zinderende ontknoping kwam Franziska Koch als eerste over de streep. De Duitse wielrenster van FDJ United-SUEZ versloeg Vos en Pauline Ferrand-Prévot in een sprint op de wielerbaan van Roubaix. Ploeggenoten Vos en Ferrand-Prévot waren er niet in geslaagd de Duitse renster te lossen.

Vos kwam nog heel dichtbij, maar werd op een halve wiellengte geklopt door Koch. Vos keerde in de Franse voorjaarsklassieker terug nadat haar vader Henk recent was overleden. Daardoor miste ze onder meer de Ronde van Vlaanderen.

Na afloop was het verdriet van Vos zichtbaar. De 38-jarige vloog Ferrand-Prévot huilend in de armen. Ze had haar vader graag willen eren met een overwinning.

Gemiste koersen

Vos moest het afgelopen half jaar vanwege de ziekte van haar vader al de nodige koersen laten schieten, waaronder het WK in Rwanda vorig jaar september. Destijds had haar vader net een operatie achter de rug, waarna hij in kritieke toestand in het ziekenhuis verbleef. "Het waren wel heel erg spannende en hectische dagen voor Marianne. Ik heb vanochtend met haar gebeld en we hebben samen gezegd: je blijft thuis", sprak bondscoach Laurens ten Dam destijds.

Ze besloot zondag wel weer op de fiets te stappen. "Deze week heb ik geprobeerd het normale leven weer op te pakken, en daar is de fiets natuurlijk een belangrijk onderdeel van", liet ze weten in aanloop naar de koers.

Wout van Aert

Wout van Aert won de titel bij de mannen en ook hij was geëmotioneerd na de finish. Hij droeg zijn zege op aan een overleden ploegmaat. "Dit betekent alles voor mij", zei de Belg na afloop. "Het was een doel sinds 2018, toen ik de race een eerste keer reed. Ik verloor toen mijn ploegmaat Michael Goolaerts. Sinds dan is het altijd mijn doel geweest om naar de hemel te wijzen. Ik heb hier zo vaak pech gehad - ook vandaag. Maar ik ben blij dat het eindelijk gelukt is." Toen hij over de finish kwam, richtte hij zijn vingers naar de hemel.