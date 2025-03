Ontketende Mathieu van der Poel overleeft chaotische start en wint 'Ronde van Vlaanderen-light'

Mathieu van der Poel is niet te stoppen. Na een fantastische zege tijdens Milaan-San Remo, was de Nederlander van Alpecin–Deceuninck ook tijdens de E3 Saxo Classic de beste. Zelfs een chaotische start aan het begin van de race hield Van der Poel niet tegen.

De grote namen zaten met nog 80 kilometer te gaan bij elkaar, maar toen gaf Mads Pedersen er een klap op. Alleen Van der Poel en Filipo Ganna konden volgen en het drietal sloot aan bij de twee koplopers. Wout van Aert en Matteo Jorgenson van Visma | Lease a Bike konden niet volgen.

Op de iconische Oude Kwaremont vond Van der Poel het genoeg geweest. Alleen Pedersen leek te kunnen volgen, maar ook voor de Deen bleek de demarrage van de Nederlander te machtig. Een solo van 40 kilometer, met enkele kasseistroken, voor de boeg weerhield de man met rugnummer één er niet van om al weg te rijden. En met succes: niemand kon meer in de buurt komen van Van der Poel.

Chaos

Vanaf de start was het al chaos tijdens deze editie van de E3 Saxo Classic. Het peloton werd in tweeën verdeeld door een valpartij, waar Van der Poel knap overeind bleef. Hierdoor kwam hij echter wel op achterstand te zitten, samen met Van Aert en Ganna. De ploeg van Van der Poel ging hard op kop rijden en bracht zo hun kopman terug in de koers.

Ook toen Van der Poel alleen op kop reed ging het nog bijna mis. Door wat regen werd het glad in Vlaanderen en dat kostte de oud-wereldkampioen bijna de kop. Op een rotonde ging hij nog net niet onderuit.

Ronde van Vlaanderen

De E3 Saxo Classic is een belangrijke voorbereidingskoers voor de Ronde van Vlaanderen, waardoor het ook wel een light versie van het Belgische monument wordt genoemd. Zondag 6 april staat deze prachtige koers op het programma. Mocht Van der Poel daar winnen, dan wordt hij de renner met de meeste zeges van 'de Ronde'.

Een week later staat er nog een koers op de planning om je vingers bij af te likken: Parijs-Roubaix. Normaal gesproken al een monument die omcirkeld staat in de agenda van elke wielerliefhebber, maar zeker na het nieuws van afgelopen week. Wereldkampioen Tadej Pogacar, goede vriend maar ook groot concurrent van Van der Poel, heeft zijn zinnen gezet op de winst in de Franse kasseienrit. Een duel om naar uit te kijken dus tussen de twee vrienden.