Tadej Pogacar is de nieuwe leider in het algemeen klassement van de Critérium du Dauphiné. De Sloveense wielrenner won de zesde etappe van de 'mini Tour de France'. Hij kwam solo over de finish na een rit over ruim 126 kilometer van Valserhône naar Combloux.

Pogacar nam de leiding in het algemeen klassement over van Remco Evenepoel, de Belg die woensdag nog overtuigend een zware tijdrit naar zijn hand zette. De wereldkampioen begint zaterdag met een voorsprong van 43 seconden op Jonas Vingegaard aan de zevende en voorlaatste etappe.

De 26-jarige wereldkampioen op de weg liet zijn concurrenten achter zich in de eerste meters van de afsluitende beklimming richting de top van de Col de la Cry. Vingegaard kon hem nog heel even bijhouden, maar moest hem ook laten gaan. De Deen kwam als tweede over de finish en verloor in de laatste 8 kilometer ruim een minuut op de favoriet voor de eindzege van de Tour de France. Evenepoel, die donderdag ten val kwam, gaf bijna twee minuten toe op Pogacar.

Mathieu van der Poel koos voor de aanval in de openingsfase van de etappe. De Nederlander is de hele week al strijdlustig in de Franse rittenkoers. Na een mislukte poging kreeg hij zeven renners mee. De kopgroep kreeg weinig ruimte van het peloton, waar de renners van Visma - Lease a Bike het tempo voor hun kopman Vingegaard hoog hielden.

De Fransman Alex Baudin en Canadees Michael Leonard bleken de beste renners in de kopgroep, maar ook zij werden op de slotklim gepasseerd door een ontketende Pogacar. Van der Poel draagt nog altijd de groene sprinters/puntentrui.

Slotklim

"Het eerste stukje van de slotklim was steil", zei Pogacar in een kort interview aan de finish. "Het plan was om daar aan te vallen. Ik voelde me goed en kon gelukkig het verschil maken. Een minuut winnen op de slotklim is natuurlijk prima."