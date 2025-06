Topwielrenner Mathieu van der Poel wil revanche voor verloren weddenschap: 'Misschien in de Tour de France'

Mathieu van der Poel verbaasde woensdag alles en iedereen, inclusief zichzelf, met een topprestatie in de tijdrit van het Critérium du Dauphiné. De bonkige wielrenner werd zesde op een tijdritfiets. Wel verloor hij een weddenschap, al is de Nederlander uit op revanche.

Van der Poel wilde bewijzen dat hij wel degelijk kan tijdrijden en blufte naar specialist Remco Evenepoel dat hij binnen de minuut van hem kon blijven. Pech voor de Nederlander, die één minuut en één seconde langzamer was. "We hadden gelukkig om niks gewed", onthult Van der Poel in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Misschien straks in de Tour nog eens een weddenschap doen."

Van der Poel maakt er serieus werk van

Van der Poel finishte in de tijdrit over 17,4 kilometer als zesde, niet ver achter Tadej Pogacar en vóór meervoudig Frans tijdritkampioen Rémi Cavagna. Dat belooft wat voor de tijdrit in de Tour de France in en rond Caen. "Ik ben er voor het eerst in mijn leven een beetje mee bezig geweest. Wel leuk dat het gelijk rendeert", geeft Van der Poel toe.

Dat Van der Poel meer tijd en energie steekt in tijdritten, komt door een frustratie die heerst bij hem. "Ik ben een paar keer in de situatie geweest dat ik een kleinere ronde, zoals die van België, verloor door mijn tijdrit. Het is irritant als je wel de vermogens rijdt, maar niet in de uitslag staat."

Natuurtalent

Wat volgens Van der Poel niet in zijn voordeel werkt, zijn zijn 'brede schouders'. Zeker vergeleken met de aerodynamische houding die Evenepoel kan aannemen op de tijdritfiets. De Nederlander denkt dat hij de balans daarin moet vinden, wat niet ten koste gaat van zijn vermogen. "Dat is een beetje spelen", erkent Van der Poel, die niet denkt in de buurt van de echte specialisten te komen. "Maar ik wil er wel beter in worden."

Wat daarbij helpt, is dat Van der Poel een natuurtalent is op de fiets. Of het nou de wielerfiets, mountainbike of crossfiets is: Van der Poel kan het allemaal. Dan moet een tijdritfiets ook wel kunnen. "Ik heb vrij snel vooruitgang geboekt, maar dat zit natuurlijk ook weer een limiet aan."