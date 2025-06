Topfavoriet Jonathan Milan werd in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné verrassend verslagen door Jack Stewart. De Brit van Israel - Premier Tech wist met een perfecte timing van zijn sprint de snelle Italiaan ruim voor te blijven en zo zijn grootste zege in zijn carrière te pakken. Milan moest zich uiteindelijk tevreden stellen met een vijfde plaats, terwijl geletruidrager Remco Evenepoel in de slotfase tegen het asfalt ging.

Direct na de start van de etappe vormde zich een kopgroep met onder andere de Nederlandse renner Enzo Leijnse (Picnic PostNL). Terwijl het peloton gestaag de jacht inzette, bood het heuvelachtige parcours weinig ruimte voor verrassingen. De sprintploegen bepaalden het tempo en gaven de vlucht weinig kans om uit te lopen, om zo hun sprinters zo goed mogelijk voor te bereiden op de beslissende eindsprint. Op negen kilometer van de streep liet Leijnse zich inrekenen, terwijl zijn medevluchters hun poging voortzette.

Jack Stewart klopt Jonathan Milan

In de slotfase kreeg het peloton het flink te verduren, vooral door de harde en constante inspanningen van de Fransman Benjamin Thomas die het tempo hoog hield. Dankzij een goed georganiseerde sprinttrein van de ploegen werden de laatste vluchters op twee kilometer van de meet ingerekend. Dus was het tijd voor de sprintersploegen om hun kopmannen zo goed mogelijk af te zetten richting de streep.

De mannen van Milan posteerde zich aan kop van de wedstrijd. De Italiaan kreeg een uitstekende leadout, maar werd verrast door de vroege sprint van Stewart. De Brit van Israel - Premier Tech bleef de concurrentie knap voor en schreef zo zijn eerste zege in de WorldTour op zijn naam. Axel Laurance en Søren Wærenskjold completeerden het podium voor Milan, die genoegen moest nemen met de vijfde plaats. Mathieu van der Poel kwam niet verder dan de negende plaats, maar toch schrijft hij wel weer punten bij voor het puntenklassement.

🚴🇫🇷 | Wow! Niet Jonathan Milan of Mathieu van der Poel, maar Jake Stewart wint hier in de Dauphine. Ondertussen gaat Evenepoel onderuit. Hopelijk is alles in orde met de gele trui. 🙏



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/l6MijMitrL — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 12, 2025

Geletruidrager Remco Evenepoel valt in slotkilometer

Remco Evenepoel ging in de slotfase hard onderuit en finishte meer dan een minuut na winnaar Jack Stewart. Dankzij de vijf-kilometerregel verloor de geletruidrager echter geen tijd in het klassement. Evenepoel leek er goed vanaf te komen en kon na afloop zelfs lachen. Met nog zware etappes voor de boeg moet hij scherp blijven om zijn gele trui te behouden.

Met nog drie etappes te gaan verdedigt Evenepoel een voorsprong van vier seconden op Florian Lipowitz, en respectievelijk zestien en 38 seconden op zijn rivalen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Vrijdag staat een etappe met een aankomst bergop op het programma, met een klim van de tweede categorie. De laatste twee ritten wachten de klassementsrenners nog loodzware ritten.

Mathieu van der Poel gaat weddenschap aan met veelwinnaar

Opvallend was ook de sterke tijdritprestatie van Mathieu van der Poel gisteren. De veelzijdige Nederlander werd zesde en liet zien zich serieus te ontwikkelen als tijdrijder. Na een verloren weddenschap met Remco Evenepoel over zijn tijdritcapaciteiten, kijkt Van der Poel nu uit naar revanche, mogelijk tijdens de Tour de France. Zijn progressie belooft nog veel spannends in de komende wedstrijden.