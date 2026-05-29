Thymen Arensman stond een vrij groot deel van de Giro d'Italia virtueel op het podium. Echter verloor de Nederlandse topwielrenner die plek in de koninginnenrit op vrijdag. Toch gooit Arensman niet zomaar de handdoek in de ring.

Arensman beleefde een slechte dag in de loodzware bergetappe over 151 kilometer van Feltre naar Piani di Pezzè. Hij eindigde als twaalfde en zakte in het algemeen klassement van de derde naar de vierde plaats. Op de slotklim was de versnelling van zijn naaste belager Jai Hindley hem te machtig. De Australiër van Red Bull-BORA-hansgrohe staat nu 29 tellen voor de Nederlander.

De dagzege ging naar Sepp Kuss. De Amerikaan kreeg groen licht van rozetruidrager Jonas Vingegaard om ten aanval te trekken. Kuss voltooide zijn trilogie door in alle grote rondes een rit te winnen. Hij kwam solo over de streep, nadat hij twee kilometer voor de finishlijn de Italiaan Giulio Ciccone inhaalde.

Strijd om het podium

Bij Visma kan de champagne dus ontkurkt worden, al zal de focus liggen op het roze veilig naar Rome brengen. Daarvoor moet Vingegaard zaterdag nog overleven. Dan is nog een aankomst op de Piancavallo (14,5 km à 7,8%). Voor Arensman is er nog genoeg om voor te fietsen. Zelf is de Nederlander dan ook strijdbaar. "De finish is in Rome, je blijft altijd vechten. Vandaag heb ik alles gegeven wat ik kon en daar kan ik trots op zijn", zei hij bij Eurosport.

Arensman is vooral "supertrots" op de hulp zijn team en in het speciaal Egan Bernal. "Super speciaal, winnaar van de Giro en de Tour. Hij deelt altijd zijn ervaringen met me. Het maakt me echt trots en vereerd dat zo'n kampioen voor mij rijdt", aldus Arensman, die zaterdag dus een halve minuut goed moet maken op Hindley.

