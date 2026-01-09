De Belgische veldrijder Eli Iserbyt kan niet meer verder als profsporter. De toprenner kreeg van artsen te horen dat voortzetting van zijn loopbaan te gevaarlijk is. Het is een grote klap voor Iserbyt zelf, zijn team en natuurlijk ook zijn geliefden.

Het gedwongen afscheid hakt er ook flink in bij Iserbyts partner, Fien Maddens. De twee trouwden in 2023. "Het was een van de grootste privileges van mijn leven om hem zijn hele hart te zien steken in de sport waar hij van houdt", schrijft ze op social media. "En daarom doet dit zoveel pijn."

In een reactie op die post op Instagram zegt Iserbyt: "We hebben vele waters doorzwommen, maar jij bent altijd degene die me het juiste pad laat zien. We komen hier samen sterker uit."

Roxanne Bertels

Iserbyt kwam in het veldrijden jarenlang de regerend wereldkampioen Mathieu van der Poel tegen. De partner van Van der Poel, Roxanne Bertels, is ook aangedaan door het nare nieuws omtrent de Belg.

"Krop in mijn keel", schrijft ze. "Ik zal je missen op de koers, bedankt voor de lieve en altijd goedlachse babbeltjes. Veel moed , jullie zijn een sterk team."

Liesslagader

De 28-jarige West-Vlaming heeft van artsen te horen gekregen dat het door aanhoudende problemen aan de liesslagader te gevaarlijk is om te crossen. "Het is medisch niet meer verantwoord om te fietsen, of het nu recreatief is of op hoog niveau", meldt Iserbyt op Instagram.

Iserbyt boekte de voorbije jaren 54 overwinningen bij de elite in het veldrijden. Hij won onder meer de wereldbeker in 2022 en 2024, de Superprestige in 2022 en 2024 en vier keer de X2O Trofee. Hij won ook twee keer brons op het WK (2022 en 2023), veroverde in 2020 de Europese titel en in 2024 de Belgische titel.

Iserbyt onderging vier liesoperaties, maar de ingrepen hielpen niet. Hij reed door zijn blessure dit seizoen geen enkele cross. Zijn laatste veldrit was midden februari vorig jaar in Brussel. Daar werd hij vierde. Zijn laatste zege behaalde hij in de Grote Prijs Sven Nys in Baal, op nieuwjaarsdag vorig jaar.