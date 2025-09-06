Het is elke dag hectisch in de Vuelta a España, dat blijkt wel. Naast mooie koers zijn er demonstraties, overvallen en andere randzaken die veel aandacht opeisen. Na de etappe van vrijdag staan twee cameramensen in de (negatieve) spotlight.

Dat zit zo: op de Angliru, de mytische klim waar de renners vrijdag de etappen eindigden, waren veel cameramensen aanwezig. Hun doel was om mooie beelden te schieten van de renners die zo aan het afzien waren. Dat lukte, zoals op onderstaande beelden te zien, maar niet zoals ze bij de organisatie en de jury graag gezien hadden.

Na de etappe kwam de organisatie namelijk met een officieel statement, waarbij twee cameramannen het moesten ontgelden. Eentje moet de komende twee etappes missen, terwijl de andere de rest van de Vuelta niet meer aan de slag hoeft. Beiden deden ze hetzelfde: al filmend rennen voor de renners. Waarom de ene een zwaardere straf heeft dan de ander? Omdat hij dit deed binnen de laatste twee kilometer van de race.

That’s why we love cycling 🫶 Y por esto amamos el ciclismo#LaVuelta25 pic.twitter.com/6EAHjSBukU — La Vuelta (@lavuelta) September 5, 2025

Opvallend is het natuurlijk wel dat de daadwerkelijke beelden die geschoten zijn, wel als briljant promotiemateriaal worden gebruikt door de sociale media van de Vuelta. De manier waarop deze beelden echter geschoten zijn was dus niet de bedoeling.

Geen saaie dag in de Vuelta

Zo is er elke dag wel wat aan de hand in de Vuelta. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Israël-Premier Tech, na de aanhoudende demonstraties, aan het einde van het jaar de naam van het land zou verwijderen van de naam van hun ploeg. Dit werd al snel ontkracht, maar vanochtend kwamen de renners van de ploeg met nieuwe tenues uit de bus gestapt. Hierop valt 'Israël' niet meer te lezen.

En dat terwijl niemand minder dan de president van Israël, Benjamin Benjamin, de renners nog een hart onder de riem stak. Hij vertelde dat hij trots was op de ploeg en 'dat het goed is dat ze niet buigen voor haat en intimidatie'.