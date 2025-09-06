Het lijkt bijna etappe raak te zijn in de Vuelta: Palestina-demonstranten verstoren de koers en richten zich voor op het team Israël-Premier Tech. Zij hebben nu een hart onder de riem gestoken gekregen van niemand minder dan de premier van Israël.

In etappe 13, die afgesloten werd op de mytische Angliru, ging het op de voet van de klim mis. De drie overgebleven koplopers werden zo'n halve minuut afgestopt door demonstranten met vlaggen van Palestina. Ditmaal was er echter ook een vlag van Antifa te zien, een anti-facistische groepering.

Israël-Premier Tech

Het mikpunt van de demonstranten is de ploeg Israël-Premier Tech. Zij zouden niet rond mogen rijden in de koers en krijgen van alles over zich heen, waaronder doodsbedreigingen.

Om de ploeg een hart onder de riem te steken, heeft nu de premier van Israël Benjamin Netanyahu zich uitgesproken over de situatie in Spanje. Hij is lovend voor teambaas Sylvan Adams en de renners. "Jullie doen het goed en buigen niet voor haat en intimidatie. Maak Israël trots!" Overigens zit er in de ploeg maar één Israëlische renner. Dat is Nadav Raisberg.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Great job to Sylvan and Israel's cycling team for not giving in to hate and intimidation. You make Israel proud! 🇮🇱 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 5, 2025

Naamsverandering?

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat Israël-Premier Tech vanaf 2026 niet meer met de naam van het land zou koersen. Dat nieuws werd echter gelijk ontkracht en later kwam naar buiten dat hier geen sprake van is.

Wel zijn de renners die momenteel in de Vuelta actief zijn in staat om zelf uit de koers te stappen. De ploeg laat hen zelf deze keuze maken en zal hier niet tussen gaan liggen. "De renners zijn bang. Die zitten op de fiets en je weet nooit wat er kan gebeuren. Het personeel en de staf daar aanwezig zit in auto's. Die zijn nog een klein beetje beschermd, maar de renners zijn echt wel bang."