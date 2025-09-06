Een opvallend besluit van de wielerploeg Israel-Premier Tech. De wielerformatie die rondrijdt in de Vuelta is al de hele ronde veelbesproken en het mikpunt van demonstraties. Uit veiligheidsoverwegingen heeft de ploeg daarom een maatregel getroffen.

De wielerploeg uit Israel ligt onder vuur vanwege de schrijnende situatie in Gaza. In de Vuelta zijn er veel pro-Palestijnse vlaggen te zien en besloten demonstranten meermaals de koers stil te leggen. Dat gebeurde vrijdag nog in de etappe naar de Angliru, waar enkelen de kopgroep noopten tot stilstaan. Eerder in de Vuelta was het al veelvuldig raak.

Incidenten met wielerploeg

Zo was er al eens geen finish in de etappe van en naar Bilbao vanwege ongeregeldheden op de finishplaats. Ook Israel-Premier Tech ondervond zelf hinder van de demonstranten. Tijdens hun ploegentijdrit moesten ze uitwijken voor mensen die de weg op renden met vlaggen.

Andere wielershirt voor Israel Premier-Tech

Er het is het nodige te doen om de wielerploeg en veel renners, ook van andere ploegen, maken zich zorgen om de veiligheid tijdens de Vuelta. Israel-Premier Tech heeft daarom een opvallende maatregel genomen. De naam Israel is van het shirt verdwenen in de Vuelta. "Om prioriteit te geven aan de veiligheid van onze rijders en het hele peloton, gezien de gevaarlijke aard van sommige prostesten in de Vuelta, heeft Israel-Premier Tech gekozen de renners met een 'monogram-branded kit' onderweg te sturen'.

Steun van premier

Overigens blijft de naam officieel wel gewoon Israel-Premier Tech. Eerder deze zaterdag kreeg de ploeg nog een hart onder de riem van de premier van Israël, Benjamin Netanyahu.

In the interest of prioritizing the safety of our riders and the entire peloton, in light of the dangerous nature of some protests at @lavuelta, Israel – Premier Tech has issued riders with team monogram-branded kit for the remainder of the race. The team name remains Israel –… pic.twitter.com/Dfw6FXegpM — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) September 6, 2025

Of het effect heeft, zullen we deze zaterdag merken. Er staat weer een pittige bergrit op het programma. De finish is op de top van La Farrapone, met zeker op het eind van de beklimming enkele zware kilometers. Vrijdag stond de loodzware rit naar de Angliru nog op het programma. Toen troefde Joao Almeida rodetruidrager Jonas Vingegaard af. De strijd om het algemeen klassement lijkt tussen de Portugees van UAE Emirates en de Deen van Visma | Lease a Bike te gaan.