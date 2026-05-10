Wout van Aert zat zondag voor het eerst weer op de fiets voor een echte race en ging er gelijk met de zege vandoor. De Belg won de gravelkoers Marly Grav met overmacht, zo bleek wel uit een tussenstop die de renner van Visma | Lease a Bike maakte.

Voorafgaand aan de koers in Zuid-Limburg sprak Van Aert niet al te grote ambities uit. Hij wilde gewoon weer lekker koersen in zijn eerste race na zijn sensationele zege in Parijs-Roubaix.

Wereldkampioen verslagen

Tijdens de gravelkoers was Van Aert te sterk voor een renner van UAE Team Emirates in de regenboogtrui. Normaal gesproken gaat het dan over Tadej Pogacar, maar deze keer niet. De Belg Florian Vermeersch is ploeggenoot van de Sloveense superster en werd wereldkampioen gravel. Hij kon lang bij Van Aert blijven, maar de laatste demarrage van de Visma-renner was zelfs hem te machtig. Dit gebeurde op zo'n twintig kilometer van de finish.

Even daarvoor liet Van Aert zien enorm sterk te zijn. In de slotfase van de race, op zo'n dertig kilometer van de streep in Valkenburg, De Belg liet zich terugzakken uit de kopgroep om te gaan plassen. Vervolgens keerde hij terug en liet hij iedereen zijn hielen zien.

Na afloop kon de hoofdrolspeler er zelf wel om lachen. "Ik hoop dat het niet te veel op beeld staat", lacht Van Aert zijn tanden bloot bij TNT Sports. "Ik moest echt heel nodig. Elk persoon weet hoe het voelt als je zo nodig moet. Dan kun je je nergens anders meer op concentreren, dus ik besloot maar gewoon te gaan. Anders zou ik geen goede finale hebben gereden."

Dumoulin

Het verhaal doet denken aan Tom Dumoulin in de Giro d'Italia van 2017. In een cruciale bergetappe kampte de Nederlander, die toen in het roze reed, met buikkrampen en moest hij zijn fiets aan de kant zetten om naar het toilet te gaan. Dit kostte hem wat tijd ten opzichte van zijn concurrenten, maar gelukkig kwam het allemaal nog goed. In de laatste etappe maakte Dumoulin het verschil ongedaan en werd hij de winnaar van het roze.

