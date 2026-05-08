Het was lang uitkijken naar het begin van de Giro, en vrijdag was het eindelijk zo ver. Paul Magnier pakte het roze, maar de meeste aandacht ging uit naar de grote valpartij die onder meer Dylan Groenewegen uit de finale hield. Oud-winnaar Tom Dumoulin vond het een typische 'eerste kloterit van een grote ronde'.

Tom Dumoulin won de Giro in 2017 en is dit jaar actief als analist. In die hoedanigheid zag hij hoe vrijwel alle sprinters in een chaotische finale hard onderuit gingen, en de koers meer op een soort slagveld begon te lijken. Volgens de oud-prof uit Maastricht hoort dat er wel een beetje bij, tijdens zo'n eerste etappe.

'Typisch'

"Het was eigenlijk gewoon eerste typische kloterit van een grote ronde, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen", begint de 35-jarige Dumoulin zijn relaas bij Kop over Kop van Eurosport. "Helemaal vlak, heel rustig, twee vroege vluchters vooruit. En daardoor iedereen met te frisse benen naar de finale." Hij lijkt er op te wijzen dat de chaos in de finale vooral kwam doordat nagenoeg alle renners nog veel energie over hadden. De etappe was immers, tot het laatste moment, vrij eenvoudig.

"Richting het eind had je nog steeds hele brede wegen, dus daar lag het niet per se aan", vervolgt de voormalig wereldkampioen tijdrijden. "Maar ja, ze wilden finishen in een stadje en dan wordt het natuurlijk veel smaller. Maar zo veel chaos had ik niet verwacht in de laatste drie kilometer." Vooral de hekken in de laatste vijfhonderd meter moeten het flink ontgelden bij veel fans, maar het doet volgens Dumoulin niks af aan de overwinning van de jonge Magnier.

'Ontsierde sprint'

"Er valt een renner van Uno X doordat hij een achterwiel aantikt, en hij neemt het hele peloton mee. Dan krijg je een volledig ontsierde sprint, maar wel met een knappe overwinning van Paul Magnier", aldus de Limburger, die vooraf niet te veel had verwacht van de 22-jarige Fransman.

"Ik was tijdens de rit nog aan het denken: waarom rijdt zijn ploeg eigenlijk? Ik vond het niet aan Soudal Quick-Step om de kastanjes uit het vuur te halen, maar hij bewijst hier zijn benen." Overigens ligt het niet in de lijn der verwachting dat Magnier die trui langer dan een dag in zijn bezit heeft. Zaterdag staat er een rit met diverse beklimmingen op het programma.

Volg via onze wielerpagina het laatste nieuws over de Giro d'Italia, check de 17 Nederlanders in koers, raadpleeg de tv-gids en bekijk de uitslagen en klassementen van de Ronde van Italië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover