Wederom haalde het peloton van de Vuelta a España het einde van een etappe niet. De reden is hetzelfde: pro-Palestijnse protesten zorgden voor een onveilige situatie in het slot van de zestiende rit. Daardoor werd de slotklim overgeslagen.

Met nog 15 kilometer te gaan kwam het onheilspellende bericht van de organisatie. Er werd besloten dat er op 8 kilometer van de streep een virtuele lijn werd gelegd om de tijden voor het algemeen klassement te noteren. Koplopers Egan Bernal en Mikel Landa mochten wel strijden om de ritwinst, wat onlangs in etappe 11 niet het geval was.

Uiteindelijk was het Bernal die de onthoofde etappe won, maar groots werd het niet gevierd. En dat terwijl het zijn grootste overwinning was sinds hij in 2022 zwaar gewond raakte bij een trainingsongeluk. Bij de groep der favorieten werden geen verschillen gemaakt door het vroegtijdig einde van de rit.

Protesten aan de streep

De reden dat er opnieuw voor de finishplaats in de remmen werd geknepen, was hetzelfde als in Bilbao. Toen waren er betogers die protesteerden tegen de oorlog tussen Israël en Palestina. Dat was op de slotklim vandaag, de Alto Castro de Herville, niet anders. Op 3 kilometer van de finish waren er veel protestanten die voor een onveilige koerssituatie zorgden. 'De situatie loopt uit de hand', schreef iemand op X die ter plekke was.

#LaVuelta Lío en la etapa. Cuando Landa y Bernal están en cabeza de carrera y se van a jugar la victoria... pic.twitter.com/d2obaQEo6P — MARCA (@marca) September 9, 2025

Eerder in de etappe was er al een boom omgehakt, die op de weg was komen te liggen. Dat gebeurde op de Alto del Prado. Politie en wedstrijdorganisatoren zorgden ervoor dat de renners de koers 'gewoon' konden vervolgen, alleen vlak voor de streep was er geen doorkomen aan.

Israel-Premier Tech

Zo blijven de pro-Palestijnse protesten tegen Israël doorgaan. Het veelbesproken team schrapte Israel van de tenues, maar dat heeft vooralsnog weinig effect. In etappe 15 kwam Javier Romo ten val door iemand met een Palestijnse vlag. Na de rustdag was het weer raak. 'Het protest is definitief verdraaid en heeft al zijn gewicht verloren. Het is een schande', vermeldde de Spaanse journalist Alberto Marco Gallego op X.

Han tirado un árbol en mitad de la carretera, han propiciado el abandono de un ciclista, han recortado dos etapas y están privando a la gente de su afición por su única voluntad.



Definitivamente, la protesta está desvirtuada y ha perdido todo su peso. Es una pena. #LaVuelta25 pic.twitter.com/n98JgrJjjL — Alberto Marcos Gallego (@albermg) September 9, 2025

Algemeen klassement

In het algemeen klassement veranderde er niks, doordat de slotklim werd overgeslagen. Jonas Vingegaard van Visma | Lease a Bike heeft nog steeds de rode trui, al was er wel even paniek. Vlak voor het einde reed hij lek, alleen de Deen keerde zonder problemen terug. João Almeida staat tweede op 48 seconden. De nummer 3 Tom Pidcock staat al op meer dan tweeënhalve minuut.